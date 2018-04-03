В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли в трех чтениях поправку об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Как сообщает Интерфакс, за принятие законопроекта проголосовали 42 депутата из 46, против - четыре депутата.

Согласно документу, глава города будет избираться не жителями Екатеринбурга, а гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, он же возглавит городскую администрацию.

По словам руководителя администрации губернатора Владимира Тунгусова, принятые поправки предусматривают, что глава муниципалитета будет также являться главой администрации. "Это позволяет исправить недостатки так называемой двухголовой модели, при которой председатель думы - глава города не имеет ключевых полномочий в хозяйственной сфере", - отметил Тунгусов.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в свою очередь заявил, что есть разница между выбранной властью и назначенной. "Тот, кого избирали, отвечает перед избирателями. Тот, кого назначили, отвечает перед тем, кто назначил <...> Поскольку я как избранный глава в постоянном контакте с жителями, понимаю настроения. Если вы примите этот закон, он будет восприниматься как сомнение в умственных способностях жителей Екатеринбурга, как недоверие жителям Екатеринбурга, и это будет выглядеть как оскорбление жителей Екатеринбурга", - подчеркнул Ройзман. По его словам, он не собирается участвовать в ближайшем конкурсе по отбору главы Екатеринбурга.

Как сообщалось, во вторник вечером прошел митинг против отмены выборов мэра. По разным данным, на эту акцию протеста вышли порядка 1,7 тысяч человек.