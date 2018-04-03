Памфилова вручила Путину удостоверение президента

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента РФ и поздравила главу государства с убедительной победой на выборах, сообщает сайт Кремля.

"Владимир Владимирович, хотела поздравить вас с выборами, убедительной чистой победой и вручить удостоверение", - сказала Памфилова перед началом встречи в Кремле.

Председатель ЦИК рассказала о рекордных 88% уровня доверия россиян к прошедшим президентским выборам. "На самом деле, действительно очень высокий уровень доверия. Даже уже после выборов были проведены опросы - до 88%. То есть достоверность выборов поддерживают подавляющее большинство наших граждан, и впервые до 88% дошло", - сказала Памфилова.

В свою очередь Путин поблагодарил всех, кто работал во время избирательной кампании отметив, что прошедшие выборы были самыми чистыми и прозрачными за всю историю страны. "Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны", - заявил он.