Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Памфилова вручила Путину удостоверение президента

Опубликовано 03.04.2018 в разделе комментариев 1

Памфилова вручила Путину удостоверение президента

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента РФ и поздравила главу государства с убедительной победой на выборах, сообщает сайт Кремля.

"Владимир Владимирович, хотела поздравить вас с выборами, убедительной чистой победой и вручить удостоверение", - сказала Памфилова перед началом встречи в Кремле.

Председатель ЦИК рассказала о рекордных 88% уровня доверия россиян к прошедшим президентским выборам. "На самом деле, действительно очень высокий уровень доверия. Даже уже после выборов были проведены опросы - до 88%. То есть достоверность выборов поддерживают подавляющее большинство наших граждан, и впервые до 88% дошло", - сказала Памфилова.

В свою очередь Путин поблагодарил всех, кто работал во время избирательной кампании отметив, что прошедшие выборы были самыми чистыми и прозрачными за всю историю страны. "Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны", - заявил он.

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
"...самые чистые, самые прозрачные..."
Тень написал 03.04.2018 10:56
Как воздух Волоколамска, Балашихи, Коломны, Некрасовки.
Как помыслы и дела нашей "илитки"...
Как слезы крокодила.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кемерово. Кто виноват?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полицейские нагрянули с обысками в редакции Ratel.kz и Forbes.kz
Полицейские нагрянули с обысками в редакции Ratel....
03.04.2018
Владимир Лакеев: Коммунисты хотят единства
Владимир Лакеев: Коммунисты хотят единства
03.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Минфин признал неконкурентными 96% госзакупок (0)
Памфилова вручила Путину удостоверение президента (1)
В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра (3)
Полицейские нагрянули с обысками в редакции Ratel.kz и Forbes.kz (0)
Как прогрессивный деятель левого толка Тулеев докатился до жизни такой? (8)
Апрельский подарок для Веры Шиховой: последует ли за Тулеевым и Собянин? (3)
Владимир Лакеев: Коммунисты хотят единства (0)
Трамп вызывает Путина на ковер? (25)
А если Кремлю остановиться и заняться страной? (26)
Давно уже лежит список моих книг, а я всё пишу на злобу дня (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Щас Путину вашингтонские по карманам-то пошарят
Максим Калашников Максим Калашников: Путинская модель околела
Максим Калашников Максим Калашников: Еще о сокрушительных успехах "духоскрепной", самолетах-автоматах и от АПН Северо-Запад
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Бедняга Мавроди: Его жертвы скинулись на похороны
Дарья Митина Дарья Митина: Кoммунисты хoтят единства!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss