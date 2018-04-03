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Московский листок

Минфин признал неконкурентными 96% госзакупок

Опубликовано 03.04.2018 в разделе комментариев 1

Минфин признал неконкурентными 96% госзакупок

Более 96% закупок госкомпаний и госпредприятий в 2017 г. осуществлялось на неконкурентной основе, говорится в мониторинге Минфина. В соответствии с требованиями Гражданского кодекса было проводится только 3,6% закупок. Всего Минфин нашел более 5 тыс. неконкурентных способов определения поставщиков среди которых лидируют закупки с применением "иных способов" определения поставщика — 65,4%. Как отмечает РБК, за 2017 год объем закупок с помощью «иных способов» вырос на 14,1%; по итогам 2016 года рост этого показателя составлял 16%. В целом объем заключенных договоров в 2017 году составил свыше 16,5 трлн рублей.

Второй по популярности неконкурентный способ — закупка у единственного поставщика, он использовался в 31,1% от общего числа закупок в 2017 году.

При этом по сравнению с 2016 годом объем закупок у единственного поставщика сократился в денежном выражении — с 10,4 трлн руб. в 2016 году до 9,6 трлн руб. в 2017 году, но вырос в процентном — до 51,6%. В 2016 году он составлял 49%.

На долю топ-5 крупнейших заказчиков в 2017 году пришлось более половины всех закупок, осуществляемых в соответствии с 223-ФЗ, отмечает Минфин, их объем составил 9 трлн руб.

Лидером здесь являются "Роснефть" и связанные с ней компании - 7,7 трлн руб. Второе место занимает РЖД с закупками на 1,3 трлн руб. В 2016 г. эту позицию занимал «Газпром» с закупками на 1 трлн, но в этом году он не вошел даже в топ-5.

У малого и среднего бизнеса было закуплено товаров и услуг на 2,4 трлн руб. (12,7%), следует из мониторинга Минфина. При этом в стратегии развития МСП до 2030 г. указывается, что в 2017 г. их доля в госзакупках должна составлять 18%.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Какая "конкуренция"? Это о чем?
Sergo написал 03.04.2018 12:24
"Конкуренция" в современной монополистической экономике - идиотская фантазия перестроечных идеалистов, "освободившихся" от "совка" до звенящей пустоты мозгов. Монополия - естественное следствие любой конкуренции и выход не в глупейшей "демонополизации", а наоборот, в снятии всех препятствий для полной интеграции всей экономики в единое целое, в мощный плановый социалистический народнохозяйственный комплекс с равенством труда и равенством платы. И бревном на пути объединения производства лежит "священное и неприкосновенное право т. н. частной собственности", ОБМАНОМ навязанного советским людям свихнувшимися политбюровскими дегенератами и их "учеными" холуями, за объедки с барского стола сочинявших "теории" во славу "рынка", "конкуренции", "прав человека", "демократии", "свободы" и прочие дурилки для трудового народа.
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