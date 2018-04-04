2 недели в Бирюлёво. Счастливые голодающие

2 апреля 2018 год. Булатниковский проезд 14, кор. 5.

Уже две недели четверо борцов с «Международным кредитным бюро» и другими чёрными риэлтерами держат в квартире коллективную голодовку. Скорая помощь и полиция навещают их фактически каждый день, пострадавших от МКБ - сотни, но власти стараются их не замечать, странным образом поощряя мошеннические фирмы в их аферах.

За две недели даже вода кажется уже несъедобной, ноги подкашиваются, уши заложены, руки в капельницах.

Светлане Подъельской стукнуло за 60, голодовку она переносит тяжелее всех, даже с кровати уже не встаёт, у неё прединсультное состояние.

"Сил моих больше нет. Силы мои на исходе. Якобы сказали, что МКБ хотят организовать встречу с голодающими... не знаю, смогу ли я дождаться кого, мне трудно, мне плохо, мне очень плохо".

Гаянэ Амрахова, чьё состояние осложнено рецидивом онкологического заболевания, поджелудочными проблемами, стоит теперь перед вопросом - как ей суметь подняться с кровати 4 апреля, когда их вызывают в городскую Прокуратуру. Прокурорское предложение для жертв МКБ поступило ещё в пятницу, 30 марта, но срок встречи с голодающими был назначен циничным образом - лишь через 5 дней. Может, в Прокуратуре надеются, что, как минимум, половина активистов, к тому времени уже не сможет их беспокоить своими жалобами...

"Я надеялась, что человеческая жизнь в нашем обществе является ценностью, и должностные лица, по моему мнению - я ждала их реакции по поводу того, что люди пошли на такие крайние меры...", - комментирует эту ситуацию Гаянэ.

В понедельник, 2 апреля, жители попытались связаться с Прокуратурой, заверив её в своём ухудшающемся состоянии, чтобы ускорить назначенную встречу, но как верно замечено в пословице - "Сытый голодного не разумеет".

Гаянэ Амрахова усиливает эти слова подробностями из своей ситуацией - она уже в течении нескольких лет не может добиться не то что решения своей жилищной проблемы в городе Дзержинский, но даже встречи с Андреем Воробьёвым, губернатором Московской области. Якобы нет оснований для подобного приёма.

Наверно, и у всех остальных голодающих (у других сотен пострадавших от мошенников за пазухой государства) нет оснований ни для жалоб, ни для приёмов. Голодовка, вероятно, это время проведения досуга жителей счастливой капиталистической страны.