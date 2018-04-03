Daily Mirror: Юлию Скрипаль отравили после получения доступа к тайному счету

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия была отравлена спустя несколько дней после того, как получила доступ к "секретному банковскому счету" на котором находились 150 тыс. фунтов стерлингов (около $185 тысяч), пишет британская Daily Mirror.

По данным издания, средства были получены от продажи дома в Великобритании, принадлежавшего брату Юлии Александру, который погиб в прошлом году в Петербурге при невыясненных обстоятельствах, а также его супруге Наталье. После смерти мужа она продала дом и положила половину вырученной суммы на банковский счет.

По словам проживающей в Ярославле племянницы Сергея Скрипаля Виктории, деньги в настоящее время находятся в одном из российских банков.

Женщина также выразила беспокойство из-за бойфренда Юлии, за которого та якобы собиралась выйти замуж. После инцидента с отравлением он не давал о себе знать.

Напомним, 4 марта Скрипаль, осужденный в России за госимзену, и его дочь Юлия были госпитализированы в английском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином российского происхождения "Новичок".