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Московский листок

Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области

Опубликовано 03.04.2018 в разделе комментариев 4

Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил вакантный депутатский мандат совета народных депутатов Кемеровской области, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на секретаря избирательной комиссии области Михаила Пименова. По его словам, соответствующее решение было принято в среду на совещании в избиркоме. "Это произошло в установленном законом порядке. Аман Гумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии "Единая Россия". В этом списке он находился до сего дня", - сказал он.

Он уточнил, что Тулеев получил вакантный мандат депутата Ван Вай-Чена, который "сложил свои полномочия достаточно давно". "Иных кандидатур для замещения не было", - отметил Пименов.

По данным издания, на следующей неделе состоится очередная сессия областного совета, на которой Тулеев будет назначен главой совета депутатов вместо Алексея Синицына. Выборы в совет народных депутатов Кемеровской области состоятся осенью 2018 года.

Напомним, 1 апреля Тулеев, руководивший Кемеровской областью более 20 лет, покинул пост губернатора по собственному желанию. Президент принял отставку Тулеева и назначил врио главы региона заместителя губернатора Сергея Цивилева.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Тулеев - незаконный депутат
А.Головенко, журналист написал 03.04.2018 14:32
Зачем Тулееву депутатский мандат? Чтобы уйти от уголовной ответственности за "Зимнюю вишню", он дает "неприкосновенность". А губера, даже бывшего и действующего сажать можно. Вспомните Белыха
Но депутат Тулеев незаконный. В 2013 году он незаконно возглавил "ЕдРо" - вопреки констиуц. принципу разделения властей, законам о партиях и госслужбе
И мы об этом Памфиловой писали. Она должна была принять меры... Но где ей. Она старается угодить Путину за орден
https://forum-msk.org/material/politic/13823933.html?pf=3
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(без названия)
Пятрович написал 03.04.2018 14:17
Опять же временно, подберут чего нить страдальцу посущественней и в путь. Ну что вы в самом деле, финансовые потоки не те. А к хорошей жизни привык. Не, не его это место.
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(без названия)
стоик1137 написал 03.04.2018 13:57
подлец подлеца спасает?
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нормально! ... взяли и назначили народным, а чо стесняться!
СтарпЁр написал 03.04.2018 13:46
Вошли в положение, жить-то ценному кадру как-то надо, а в народных депутатах ходить - одна лафа! Никакой ответственности, хоть горите вы все синим пламенем
***
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