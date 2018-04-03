Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил вакантный депутатский мандат совета народных депутатов Кемеровской области, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на секретаря избирательной комиссии области Михаила Пименова. По его словам, соответствующее решение было принято в среду на совещании в избиркоме. "Это произошло в установленном законом порядке. Аман Гумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии "Единая Россия". В этом списке он находился до сего дня", - сказал он.

Он уточнил, что Тулеев получил вакантный мандат депутата Ван Вай-Чена, который "сложил свои полномочия достаточно давно". "Иных кандидатур для замещения не было", - отметил Пименов.

По данным издания, на следующей неделе состоится очередная сессия областного совета, на которой Тулеев будет назначен главой совета депутатов вместо Алексея Синицына. Выборы в совет народных депутатов Кемеровской области состоятся осенью 2018 года.

Напомним, 1 апреля Тулеев, руководивший Кемеровской областью более 20 лет, покинул пост губернатора по собственному желанию. Президент принял отставку Тулеева и назначил врио главы региона заместителя губернатора Сергея Цивилева.