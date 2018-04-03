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Московский листок

"Газпром" увеличил выплаты топ-менеджерам, несмотря на рекордное падение прибыли

Опубликовано 03.04.2018 в разделе комментариев 3

"Газпром" увеличил выплаты топ-менеджерам, несмотря на рекордное падение прибыли

"Газпром" в 2017 году увеличил выплаты членам правления и совета директоров на 2,3% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на рекордно низкие финансовые показатели. Как следует из отчета холдинга по РБСУ, топ-менеджеры газового монополиста получили суммарно 3,269 млрд рублей. В 2016 году данное вознаграждение составляло 3,196 млрд рублей.

Итоговая сумма включает как регулярное вознаграждение, так и премии, уточняет отмечается в отчете. По итогам девяти месяцев прошлого года на премиальные приходилось 68% всей оплаты руководства, или почти 1,5 млрд рублей.

Вместе с тем чистая прибыль ПАО "Газпром" в 2017 году упала более чем в четыре раза - до 100,297 млрд рублей с 411,425 млрд рублей в 2016 году. Таким образом, прибыль головной компании упала до минимального значения за последние 15 лет. Последний раз меньше ста миллиардов рублей общество зарабатывало в 2002 году (53 млрд рублей).

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что правление "Газпрома" планирует сохранить дивиденды на уровне 2016 года и выплатить акционерам за 2017 год порядка 190 миллиардов рублей.

"Они будут такими же, как и в прошлом году. Такое предложение менеджмент будет формировать, а согласятся с этим акционеры или нет – это решение общего собрания акционеров. Это около 190 млрд руб. общий объем", - заявил журналистам зампред концерна Андрей Круглов.

Напомним, что правительство уже не первый год пытается заставить госкомпании направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Так в конце апреля 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и федеральным органам исполнительной власти обеспечить принятие решений о выплате дивидендов госкомпаниями на уровне не менее 50% от годовой прибыли по МСФО. Владимир Путин одобрил это предложение. Однако в прошлом году как и в 2016 году газовая монополия эти предписания не выполнила.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Транзит газа через Украину в страны ЕС вырос на 21,3%
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 03.04.2018 16:06
На фоне угроз "Газпрома" разорвать с Украиной транзитный договор, о которых я уже имел возможность поразмышлять на досуге, довольно красноречиво выглядят объемы поставляемого в ЕС через территорию нашей страны голубого золота за март.
.
Так, согласно статистическим данным, в марте рост транзита из РФ в страны ЕС показал 21,3% и превысил отметку в 8 млрд кубометров на 0,1 млрд кубов. Ну, вы поняли -- 8,1 млрд кубометров. Запомните эту цифру.
.
Дело в том, что когда я в прошлый раз рассматривал газовый вопрос, то дал понять, что ни один из проектов газопроводов, которые сейчас холит и лелеет "Газпром" не сможет заменить транзит через Украину, из-за целого ряда факторов, от санкций и до личных интересов определенных стран.
.
А теперь самое интересное -- показатели экспорта российского газа за март. Они, как не странно, выросли до 19,6 млрд кубометров. Да, Кремль гонит свое голубое топливо аки бешеный, но гонит, смею заметить, не только в страны ЕС, через "Северный поток-1", но и в Турцию.
.
Таким образом, за март россия экспортировала через территорию Украины более 40% своего газа. Хмм, и это они собираются разрывать транзитный договор с Украиной? Что же, в таком случае это будет выстрел в ногу из двух рук, в лучших традициях Димы Рогозина.
.
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Очевидно нефтегазодобытчики в Сирии тоже сели на балланс прославленной корпорации
С.П.Вдиван написал 03.04.2018 14:57
вместе с ружьями, пулеметами и воздухолеталками. А тут еще Украине понадобилось подбросить на прокорм воинственной политэлиты в счет компенсации за Крымнаш как-бы. Так что погодите тут с прибылями !
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(без названия)
Еще бы написал 03.04.2018 14:41
Так все же решается на "сходняке" с участием Крестного отца Пу! Народное же Быдло- это посторонняя, тупая, мычащая масса, с которой можно не считаться!
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