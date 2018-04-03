"Газпром" увеличил выплаты топ-менеджерам, несмотря на рекордное падение прибыли

"Газпром" в 2017 году увеличил выплаты членам правления и совета директоров на 2,3% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на рекордно низкие финансовые показатели. Как следует из отчета холдинга по РБСУ, топ-менеджеры газового монополиста получили суммарно 3,269 млрд рублей. В 2016 году данное вознаграждение составляло 3,196 млрд рублей.

Итоговая сумма включает как регулярное вознаграждение, так и премии, уточняет отмечается в отчете. По итогам девяти месяцев прошлого года на премиальные приходилось 68% всей оплаты руководства, или почти 1,5 млрд рублей.

Вместе с тем чистая прибыль ПАО "Газпром" в 2017 году упала более чем в четыре раза - до 100,297 млрд рублей с 411,425 млрд рублей в 2016 году. Таким образом, прибыль головной компании упала до минимального значения за последние 15 лет. Последний раз меньше ста миллиардов рублей общество зарабатывало в 2002 году (53 млрд рублей).

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что правление "Газпрома" планирует сохранить дивиденды на уровне 2016 года и выплатить акционерам за 2017 год порядка 190 миллиардов рублей.

"Они будут такими же, как и в прошлом году. Такое предложение менеджмент будет формировать, а согласятся с этим акционеры или нет – это решение общего собрания акционеров. Это около 190 млрд руб. общий объем", - заявил журналистам зампред концерна Андрей Круглов.

Напомним, что правительство уже не первый год пытается заставить госкомпании направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Так в конце апреля 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и федеральным органам исполнительной власти обеспечить принятие решений о выплате дивидендов госкомпаниями на уровне не менее 50% от годовой прибыли по МСФО. Владимир Путин одобрил это предложение. Однако в прошлом году как и в 2016 году газовая монополия эти предписания не выполнила.