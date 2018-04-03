"Газпром" увеличил выплаты топ-менеджерам, несмотря на рекордное падение прибыли

"Газпром" в 2017 году увеличил выплаты членам правления и совета директоров на 2,3% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на рекордно низкие финансовые показатели. Как следует из отчета холдинга по РБСУ, топ-менеджеры газового монополиста получили суммарно 3,269 млрд рублей. В 2016 году данное вознаграждение составляло 3,196 млрд рублей.
Итоговая сумма включает как регулярное вознаграждение, так и премии, уточняет отмечается в отчете. По итогам девяти месяцев прошлого года на премиальные приходилось 68% всей оплаты руководства, или почти 1,5 млрд рублей.
Вместе с тем чистая прибыль ПАО "Газпром" в 2017 году упала более чем в четыре раза - до 100,297 млрд рублей с 411,425 млрд рублей в 2016 году. Таким образом, прибыль головной компании упала до минимального значения за последние 15 лет. Последний раз меньше ста миллиардов рублей общество зарабатывало в 2002 году (53 млрд рублей).
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что правление "Газпрома" планирует сохранить дивиденды на уровне 2016 года и выплатить акционерам за 2017 год порядка 190 миллиардов рублей.
"Они будут такими же, как и в прошлом году. Такое предложение менеджмент будет формировать, а согласятся с этим акционеры или нет – это решение общего собрания акционеров. Это около 190 млрд руб. общий объем", - заявил журналистам зампред концерна Андрей Круглов.
Напомним, что правительство уже не первый год пытается заставить госкомпании направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Так в конце апреля 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и федеральным органам исполнительной власти обеспечить принятие решений о выплате дивидендов госкомпаниями на уровне не менее 50% от годовой прибыли по МСФО. Владимир Путин одобрил это предложение. Однако в прошлом году как и в 2016 году газовая монополия эти предписания не выполнила.
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 03.04.2018 16:06
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Так, согласно статистическим данным, в марте рост транзита из РФ в страны ЕС показал 21,3% и превысил отметку в 8 млрд кубометров на 0,1 млрд кубов. Ну, вы поняли -- 8,1 млрд кубометров. Запомните эту цифру.
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Дело в том, что когда я в прошлый раз рассматривал газовый вопрос, то дал понять, что ни один из проектов газопроводов, которые сейчас холит и лелеет "Газпром" не сможет заменить транзит через Украину, из-за целого ряда факторов, от санкций и до личных интересов определенных стран.
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А теперь самое интересное -- показатели экспорта российского газа за март. Они, как не странно, выросли до 19,6 млрд кубометров. Да, Кремль гонит свое голубое топливо аки бешеный, но гонит, смею заметить, не только в страны ЕС, через "Северный поток-1", но и в Турцию.
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Таким образом, за март россия экспортировала через территорию Украины более 40% своего газа. Хмм, и это они собираются разрывать транзитный договор с Украиной? Что же, в таком случае это будет выстрел в ногу из двух рук, в лучших традициях Димы Рогозина.
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С.П.Вдиван написал 03.04.2018 14:57
Еще бы написал 03.04.2018 14:41