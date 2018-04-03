Власти Москвы потратят 400 млн рублей на разгон облаков

Московские власти выделят 400 миллиона рублей на разгон облаков в столице к 1 и 9 мая, 12 июня и Дню города, передает РИА новости со ссылкой на сайт госзакупок.

Контракт на "проведение работ по метеозащите города во время проведения праздничных мероприятий заключен с автономной некоммерческой организацией "Агентство атмосферных технологий". Заказчик работ – ГКУ "Экспертавтодор". По условия госконтракта, облака над городом разгонят 12 единиц спецавиации с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.

Согласно документам, разгон облаков в каждый праздник обойдется в 100,09 миллиона рублей, из них, в частности, заправка самолетов обойдется в 14,4 миллиона рублей, зарплата сотрудников – почти 2 миллиона рублей. Самая большая статья расходов – 32,4 миллиона рублей — запланирована на авиаработы на самолетах.