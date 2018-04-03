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Московский листок

Власти Москвы потратят 400 млн рублей на разгон облаков

Опубликовано 03.04.2018 в разделе комментариев 2

Власти Москвы потратят 400 млн рублей на разгон облаков

Московские власти выделят 400 миллиона рублей на разгон облаков в столице к 1 и 9 мая, 12 июня и Дню города, передает РИА новости со ссылкой на сайт госзакупок.

Контракт на "проведение работ по метеозащите города во время проведения праздничных мероприятий заключен с автономной некоммерческой организацией "Агентство атмосферных технологий". Заказчик работ – ГКУ "Экспертавтодор". По условия госконтракта, облака над городом разгонят 12 единиц спецавиации с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.

Согласно документам, разгон облаков в каждый праздник обойдется в 100,09 миллиона рублей, из них, в частности, заправка самолетов обойдется в 14,4 миллиона рублей, зарплата сотрудников – почти 2 миллиона рублей. Самая большая статья расходов – 32,4 миллиона рублей — запланирована на авиаработы на самолетах.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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опять неправильный лозуг.
оченьлюбопытный написал 03.04.2018 15:20
Власти,захватившие Москву,оптимизируют на дождике в четверг 400 млн рублей!Деньги будут потрачены на необходимые цели и средства (машины,дачи,брюлики,премии).Будет ли дождик на праздники или нет,никому не известно,но деньги уже выделены и частично даже освоены.
Кто нибудь может ответить на вопрос-какое отношение к москвичам имеет мерьСобянин?
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(без названия)
Думающий написал 03.04.2018 15:15
Это не разгон облаков, а их проливание над московской областью. Пусть московские бездельники веселятся, а у сельчан поля и огороды зальет сверх меры,они же не люди и на них и их труд плевать.
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