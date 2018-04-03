Россиянам разрешили собирать валежник без разрешения

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который разрешает гражданам собирать в лесах валежник - сухие деревья или их части, лежащие на земле, без оформления разрешения на это.

В настоящее время сбор упавших деревьев считается незаконной заготовкой древесины. Чтобы законно собирать валежник, необходимо получить разрешение местных властей, что может занять до 120 дней.

Законопроектом предлагается дополнить Лесной кодекс РФ понятием "валежник", что, как отмечают авторы в пояснительной записке, "дает возможность его заготовки и сбора как недревесного лесного ресурса гражданами для собственных нужд" в порядке, устанавливаемом региональным законодательством.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комментируя инициативу, отметил, что у него "просто радуется сердце, что сегодня она, наконец-то, будет принята в третьем чтении". По его словам, согласно принятому закону валежник будет выведен из категории древесины.

"Это значит, его можно будет свободно собирать для отопления своих домов. Это не только решает социальную проблему для людей, но это очень важное решение для экологии. Мы, фактически без бюджетных затрат, обеспечим очистку леса. А значит, его дальнейшее восстановление в случае его очистки от валежника", - цитирует Исаева Интерфакс.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.