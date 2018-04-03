Правительство потратило почти 75% резервного фонда с начала года

В первом квартале текущего года правительство РФ потратило 74,7% своего резервного фонда, заложенного на этот бюджетный год. Как сообщает "Коммерсант", из 210,7 млрд рублей приняты решения о расходовании 157,3 млрд рублей.

По данным издания, 36,7 млрд рублей из средств фонда ушли на дотации регионам с целью стимулирования роста налогового потенциала, 20 млрд рублей — на поддержку сбалансированности бюджетов, еще 10 млрд рублей — на ремонт детских поликлиник.

По статье «иные мероприятия» 12,2 млрд руб. выделено на поддержку автопрома, 10 млрд руб. — на «направление «Кооперация и экспорт», 6 млрд руб. — на поддержку проекта «Сухой Суперджет 100», 7 млрд руб. — сельскому хозяйству, 5 млрд руб. — ВЭБу на поддержку сельского хозяйства. 3,3 млрд рублей уйдут на проект «Цифровая экономика». В сфере медицины крупнейшие допрасходы — 4,4 млрд руб. на развитие паллиативной помощи (хосписы), 3,5 млрд руб.— на подключение медучреждений к интернету, 2,5 млрд руб.— на повышение квалификации врачей. Почти 80 млрд руб. «нерегиональных» денег выделены на "отдельные мероприятия МИД РФ" (1,2 млрд руб.), и ЛЭП на Чукотке (3 млрд руб.), и "Русские сезоны в Италии" (0,2 млрд руб.). Кроме того, 26 марта выделено 80 млн рублей в связи с последствиями пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.