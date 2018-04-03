"Союзмолоко" уверяет, что доля фальсификата на российском молочном рынке не превышает 7%

Доля фальсифицированной продукции на молочном рынке РФ не превышает 7%, заявил исполнительный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

"Последнее время много кривотолков вокруг фальсификации молочной продукции. 7% - это реальная доля фальсифицированной продукции на молочном рынке, то есть доля продукции, в которой молочные жиры неправомерно заменены растительными жирами", - цитирует Белова Интерфакс.

По его словам, эта цифра отчасти подтверждается и "полевыми исследованиями", которые проводят как государственные органы, так и коммерческие организации". "Даже 7% - это достаточно много, конечно надо принимать серьезные меры", - сказал он.

Ранее некоммерческая организация "Росконтроль" провела исследование качества образцов сыра, изготовленного в России и Белоруссии, которые продаются в крупных розничных сетевых магазинах. В ходе проверки выяснилось, что 18 из 30 образцов являются фальсификатом, состоящих из растительных жиров, в том числе пальмового масла.

"Экспертиза показала: 60% проверенных сыров являются фальсификатом. Мало того, если раньше, исследуя сыр и другие молочные продукты, эксперты в основном выявляли частичную замену молочного жира, то сейчас ни в одном из фальсифицированных образцов молочного жира не обнаружено ни грамма. Они полностью, на 100%, состоят из растительного жира", - говорится в заключении экспертов.

Об отсутствии в российских магазинах настоящего молока недавно заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его словам, в основном, в магазинах продается только "молочный напиток", а настоящее молоко можно приобрести "только в деревне у тех людей, которые еще сохранили коров в личном подсобном хозяйстве". "У нас в сетевых магазинах молоко не продается в России, давно пора это понять", - заявил Иванов.