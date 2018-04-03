Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Союзмолоко" уверяет, что доля фальсификата на российском молочном рынке не превышает 7%

Опубликовано 03.04.2018 в разделе комментариев 1

"Союзмолоко" уверяет, что доля фальсификата на российском молочном рынке не превышает 7%

Доля фальсифицированной продукции на молочном рынке РФ не превышает 7%, заявил исполнительный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

"Последнее время много кривотолков вокруг фальсификации молочной продукции. 7% - это реальная доля фальсифицированной продукции на молочном рынке, то есть доля продукции, в которой молочные жиры неправомерно заменены растительными жирами", - цитирует Белова Интерфакс.

По его словам, эта цифра отчасти подтверждается и "полевыми исследованиями", которые проводят как государственные органы, так и коммерческие организации". "Даже 7% - это достаточно много, конечно надо принимать серьезные меры", - сказал он.

Ранее некоммерческая организация "Росконтроль" провела исследование качества образцов сыра, изготовленного в России и Белоруссии, которые продаются в крупных розничных сетевых магазинах. В ходе проверки выяснилось, что 18 из 30 образцов являются фальсификатом, состоящих из растительных жиров, в том числе пальмового масла.

"Экспертиза показала: 60% проверенных сыров являются фальсификатом. Мало того, если раньше, исследуя сыр и другие молочные продукты, эксперты в основном выявляли частичную замену молочного жира, то сейчас ни в одном из фальсифицированных образцов молочного жира не обнаружено ни грамма. Они полностью, на 100%, состоят из растительного жира", - говорится в заключении экспертов.

Об отсутствии в российских магазинах настоящего молока недавно заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его словам, в основном, в магазинах продается только "молочный напиток", а настоящее молоко можно приобрести "только в деревне у тех людей, которые еще сохранили коров в личном подсобном хозяйстве". "У нас в сетевых магазинах молоко не продается в России, давно пора это понять", - заявил Иванов.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Сижу на этом
старче написал 03.04.2018 20:18
Пусть не пиз.дит... Доля натур продукта не превышает ?%,подмена понятий...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кемерово. Кто виноват?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полицейские нагрянули с обысками в редакции Ratel.kz и Forbes.kz
Полицейские нагрянули с обысками в редакции Ratel....
03.04.2018
Владимир Лакеев: Коммунисты хотят единства
Владимир Лакеев: Коммунисты хотят единства
03.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Союзмолоко" уверяет, что доля фальсификата на российском молочном рынке не превышает 7% (1)
Правительство потратило почти 75% резервного фонда с начала года (2)
Россиянам разрешили собирать валежник без разрешения (5)
Власти Москвы потратят 400 млн рублей на разгон облаков (8)
"Газпром" увеличил выплаты топ-менеджерам, несмотря на рекордное падение прибыли (4)
Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области (6)
Daily Mirror: Юлию Скрипаль отравили после получения доступа к тайному счету (1)
Минфин признал неконкурентными 96% госзакупок (11)
Памфилова вручила Путину удостоверение президента (10)
В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Читая некoтoрых рoссийских кoмментатoрoв
Дарья Митина Дарья Митина: "За стрoительствoм нoвoгo Интернациoнала"
Дарья Митина Дарья Митина: С чёрнoгo хoда
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мусорные бунты
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss