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Московский листок

Facebook и Instagram начали блокировать пригожинские СМИ

Опубликовано 03.04.2018 в разделе комментариев 0

Facebook и Instagram начали блокировать пригожинские СМИ

Российское интернет-издание "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, сообщило о блокировке своих аккаунтов в фейсбуке и инстаграме.

"Аккаунты Федерального агентства новостей и ряда других СМИ заблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram. Администрация сайтов не указала причину бана, для которого не было никаких оснований", - говорится в сообщении агентства, опубликованном на его сайте.

Как сообщил агентству РБК руководитель издания Евгений Зубарев, это произошло без всяких объяснений от социальной сети около 20:00 мск.

"Это акт политической цензуры, мы не публиковали никакого запрещенного контента", - заявил Зубарев. По его словам, сейчас «ФАН» готовит обращение в Роскомнадзор с просьбой отреагировать на ситуацию и дать оценку действиям американской компании.

 



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