Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сколько агенты КГБ Якунин и Гундяев "наварили" на Благодатном огне?

Опубликовано 04.04.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 1

путин террор медведев
Сколько агенты КГБ Якунин и Гундяев "наварили" на Благодатном огне?

Вчера 3 апреля жители Невской столицы отмечали годовщину теракта в метро, который унес жизни 15 пассажиров. Свыше 100 изувеченных и раненых признаны потерпевшими.

Эта акция устрашения была явно «приурочена» к приезду на родину президента В.Путина для переговоров с белорусским коллегой А.Лукашенко.

Конечно, глава нашего государства на метро не ездит. Но как бандиты узнали о дне его приезда? Как им так легко удалось подготовить и устроить этот «кровавый салют»? Утечка? Предательство «оборотней в погонах»?

Ответа нет по сей день, поскольку следствие еще идет, и конца не видать. Можно ли предъявлять претензии к Следственному комитету? Можно.

Но при этом надо учесть, что «пинкертоны» г-на Бастрыкина еще ведут расследования дел об авиакатастрофах А-321 над Синаем 31 октября 2015 г., личного Ту-154 г-на Шойги под Сочи 25 декабря 2016 г.

И вот теперь, по словам нацлидера, 100 сыскарей оттуда направлены для расследования кемеровской трагедии в «Зимней вишне». Так что «висяков» у них хватает.

Вчера горожане с утра несли цветы к метро станции «Технологический институт», зажигали свечи, молчали...

Но о погибших земляках как-то не вспомнили урожденные ленинградцы В.Путин и Д.Медведев. В прошлом году 3 апреля Дмитрий Анатольевич утверждал в своем Фейсбуке, что взрыв в метро - это «общая боль». Видимо, она у него прошла.

Очевидно, прошла и у мэра Москвы С.Собянина, спикеров обеих палат парламента В.Матвиенко и В.Володина. Они тоже не вспомнили о трагедии, хотя год назад заочно выражали соболезнования семьям погибших и выражали надежду на скорейшее торжество правосудия.

Прозвучало тогда, что «значение» показательного взрыва в метро на родине Владимира Владимировича в том, что теракт напрочь опрокинул его тезис о «борьбе с терроризмом на дальних подступах».

Под этим же этим предлогом начинались бомбардировки в Сирии. А с республиками Средней Азии как не было, так и до сих пор нет визового режима.

Говорилось и другом: о полном бессилии федеральных и городских спецслужб, которые не смогли предотвратить страшное злодеяние каких-то сопляков.

Это тем более поразительно, что во главе Северной столицы сидит генерал КГБ-МБ Георгий Полтавченко, отслуживший в органах госбезопасности 13 лет. Как же он организовал в городе работу местной ФСБ и других бойцов невидимого фронта? Как они все вместе проморгали бомбистов? Ведь президент же приезжал!

В свое время конспирологи выдвинули прелюбопытную версию о трудоустройстве «бывших чекистов» в постсоветской России. Дескать, они потому пошли во власть, чтобы не допустить ее развала и разграбления.

Свежо предание, как говорится. Тут другая высказывалась версия. Некоторых из них в сравнительно молодом возрасте вытурили из КГБ как балласт. Другие сами уволились в погоне за длинным баблом.

В самом деле, какими трудовыми свершениями порадовал страну нынешний глава СВР С.Нарышкин, который, согласно источникам, в 1978-1982 гг. «проходил подготовку в специальных учебных заведениях КГБ»?

Смотришь: он все время трудоустраивается. Как и другой «чекист» С.Иванов, поднявшийся с поста министра обороны до уполномоченного президента по правам зеленых насаждений.

Оба «прославились» другим - тем, что сподобились получить от великой авантюристки «княгини Марии» ее цацки - самопальные ордена то ли святой Феклы, то ли Маруси.

А миллиардер Якунин, который публично хвалился, что «22 года служил в разведке», - чем укрепил державу? Получив от соучредителя по кооперативу «Озеро» пост главы РЖД, он все силы направил на личное обогащение.

Это было легче легкого. Знай, из года в год накручивай тарифы на пассажирские и грузовые перевозки. Монополист же. Как и иуда Миллер, задравший цены на промышленный и бытовой газ до полного безумия.

Другой сотрудник КГБ, хоть и «второразрядный» получил в свое ведение души православных. И под псевдонимом патриарха Кирилла успешно стрижет купоны с их веры в бога.

А поскольку, как говорят французы, мысли умных людей сходятся, то и осенила агентов «Платова», «Михайлова» и Якунина гениальная мысль насчет т.н. Благодатного огня.

И вот уже 14 лет накануне православной пасхи бывший теперь уже глава РЖД по благословению патриарха везет в Иерусалим 100 душ к гробу Господню.

Там по его просьбе Благодатный огонь нисходит с небушка в интервале с 14 до15 часов и выносится священником из кувуклии для дальнейшего употребления страждущими.

По прилету в «Домодедово» г-н Якунин везет рукотворный огонь в лампадке к началу пасхального богослужения, где его уже дожидается главный заказчик. То есть «агент Платов», он же Владимир Владимирович.

Сколько стоит место в самолете в Иерусалим за чудом? И кто эти счастливые паломники? Имена их упорно скрывает Фонд Андрея Первозванного, под чьей эгидой и совершается шоу с доставкой «чуда». Это, судя по всему, тоже крыша Лубянки, если учесть, что ее возглавляет полковник КГБ в отставке В.Бушуев.

Сетевые аналитики приводят такой расклад. Допустим, один ездок из числа долларовых миллионеров и миллиардеров выкладывает за место в самолете 1 млн. руб. Тогда навар г-н Якунин составляет 95 млн (пять-шесть рассекреченных «свадебных генералов» летят бесплатно).

За 14 лет его выручка превысила 1 млрд. руб. Конечно, он не всю сумму один присваивает. Боже сохрани, так думать.

А если билет за чудом стоит 1 млн. долларов?



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 14
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 04.04.2018 00:18
"следствие еще идет, и конца не видать"
- - - - - - -
Потому, что это была постановка, как и "Бостонский теракт" или "авиакатастрофа в Ростове" или "сбитый над Донбассом "Боинг"".
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кемерово. Кто виноват?:
Результаты
Интернет-ТВ
Левая философия и поствыборы
Левая философия и поствыборы
04.04.2018
Почему сегодня богатый урожай - бедствие?
Почему сегодня богатый урожай - бедствие?
04.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сколько агенты КГБ Якунин и Гундяев "наварили" на Благодатном огне? (1)
2 недели в Бирюлёво. Счастливые голодающие (0)
Почему сегодня богатый урожай - бедствие? (0)
Facebook и Instagram начали блокировать пригожинские СМИ (0)
"Союзмолоко" уверяет, что доля фальсификата на российском молочном рынке не превышает 7% (3)
Правительство потратило почти 75% резервного фонда с начала года (2)
Россиянам разрешили собирать валежник без разрешения (5)
Власти Москвы потратят 400 млн рублей на разгон облаков (8)
"Газпром" увеличил выплаты топ-менеджерам, несмотря на рекордное падение прибыли (4)
Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Почему сегодня богатый урожай бедствие?
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков: новая выдача ополченца Киеву. И от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Читая некoтoрых рoссийских кoмментатoрoв
Дарья Митина Дарья Митина: "За стрoительствoм нoвoгo Интернациoнала"
Дарья Митина Дарья Митина: С чёрнoгo хoда
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss