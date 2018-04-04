Сколько агенты КГБ Якунин и Гундяев "наварили" на Благодатном огне?

Вчера 3 апреля жители Невской столицы отмечали годовщину теракта в метро, который унес жизни 15 пассажиров. Свыше 100 изувеченных и раненых признаны потерпевшими.

Эта акция устрашения была явно «приурочена» к приезду на родину президента В.Путина для переговоров с белорусским коллегой А.Лукашенко.

Конечно, глава нашего государства на метро не ездит. Но как бандиты узнали о дне его приезда? Как им так легко удалось подготовить и устроить этот «кровавый салют»? Утечка? Предательство «оборотней в погонах»?

Ответа нет по сей день, поскольку следствие еще идет, и конца не видать. Можно ли предъявлять претензии к Следственному комитету? Можно.

Но при этом надо учесть, что «пинкертоны» г-на Бастрыкина еще ведут расследования дел об авиакатастрофах А-321 над Синаем 31 октября 2015 г., личного Ту-154 г-на Шойги под Сочи 25 декабря 2016 г.

И вот теперь, по словам нацлидера, 100 сыскарей оттуда направлены для расследования кемеровской трагедии в «Зимней вишне». Так что «висяков» у них хватает.

Вчера горожане с утра несли цветы к метро станции «Технологический институт», зажигали свечи, молчали...

Но о погибших земляках как-то не вспомнили урожденные ленинградцы В.Путин и Д.Медведев. В прошлом году 3 апреля Дмитрий Анатольевич утверждал в своем Фейсбуке, что взрыв в метро - это «общая боль». Видимо, она у него прошла.

Очевидно, прошла и у мэра Москвы С.Собянина, спикеров обеих палат парламента В.Матвиенко и В.Володина. Они тоже не вспомнили о трагедии, хотя год назад заочно выражали соболезнования семьям погибших и выражали надежду на скорейшее торжество правосудия.

Прозвучало тогда, что «значение» показательного взрыва в метро на родине Владимира Владимировича в том, что теракт напрочь опрокинул его тезис о «борьбе с терроризмом на дальних подступах».

Под этим же этим предлогом начинались бомбардировки в Сирии. А с республиками Средней Азии как не было, так и до сих пор нет визового режима.

Говорилось и другом: о полном бессилии федеральных и городских спецслужб, которые не смогли предотвратить страшное злодеяние каких-то сопляков.

Это тем более поразительно, что во главе Северной столицы сидит генерал КГБ-МБ Георгий Полтавченко, отслуживший в органах госбезопасности 13 лет. Как же он организовал в городе работу местной ФСБ и других бойцов невидимого фронта? Как они все вместе проморгали бомбистов? Ведь президент же приезжал!

В свое время конспирологи выдвинули прелюбопытную версию о трудоустройстве «бывших чекистов» в постсоветской России. Дескать, они потому пошли во власть, чтобы не допустить ее развала и разграбления.

Свежо предание, как говорится. Тут другая высказывалась версия. Некоторых из них в сравнительно молодом возрасте вытурили из КГБ как балласт. Другие сами уволились в погоне за длинным баблом.

В самом деле, какими трудовыми свершениями порадовал страну нынешний глава СВР С.Нарышкин, который, согласно источникам, в 1978-1982 гг. «проходил подготовку в специальных учебных заведениях КГБ»?

Смотришь: он все время трудоустраивается. Как и другой «чекист» С.Иванов, поднявшийся с поста министра обороны до уполномоченного президента по правам зеленых насаждений.

Оба «прославились» другим - тем, что сподобились получить от великой авантюристки «княгини Марии» ее цацки - самопальные ордена то ли святой Феклы, то ли Маруси.

А миллиардер Якунин, который публично хвалился, что «22 года служил в разведке», - чем укрепил державу? Получив от соучредителя по кооперативу «Озеро» пост главы РЖД, он все силы направил на личное обогащение.

Это было легче легкого. Знай, из года в год накручивай тарифы на пассажирские и грузовые перевозки. Монополист же. Как и иуда Миллер, задравший цены на промышленный и бытовой газ до полного безумия.

Другой сотрудник КГБ, хоть и «второразрядный» получил в свое ведение души православных. И под псевдонимом патриарха Кирилла успешно стрижет купоны с их веры в бога.

А поскольку, как говорят французы, мысли умных людей сходятся, то и осенила агентов «Платова», «Михайлова» и Якунина гениальная мысль насчет т.н. Благодатного огня.

И вот уже 14 лет накануне православной пасхи бывший теперь уже глава РЖД по благословению патриарха везет в Иерусалим 100 душ к гробу Господню.

Там по его просьбе Благодатный огонь нисходит с небушка в интервале с 14 до15 часов и выносится священником из кувуклии для дальнейшего употребления страждущими.

По прилету в «Домодедово» г-н Якунин везет рукотворный огонь в лампадке к началу пасхального богослужения, где его уже дожидается главный заказчик. То есть «агент Платов», он же Владимир Владимирович.

Сколько стоит место в самолете в Иерусалим за чудом? И кто эти счастливые паломники? Имена их упорно скрывает Фонд Андрея Первозванного, под чьей эгидой и совершается шоу с доставкой «чуда». Это, судя по всему, тоже крыша Лубянки, если учесть, что ее возглавляет полковник КГБ в отставке В.Бушуев.

Сетевые аналитики приводят такой расклад. Допустим, один ездок из числа долларовых миллионеров и миллиардеров выкладывает за место в самолете 1 млн. руб. Тогда навар г-н Якунин составляет 95 млн (пять-шесть рассекреченных «свадебных генералов» летят бесплатно).

За 14 лет его выручка превысила 1 млрд. руб. Конечно, он не всю сумму один присваивает. Боже сохрани, так думать.

А если билет за чудом стоит 1 млн. долларов?