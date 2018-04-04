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Московский листок

Дума подготовила новый намордник на соцсети

Опубликовано 04.04.2018 в разделе комментариев 2

власть сми соцсети
Дума подготовила новый намордник на соцсети

Депутаты Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский и Андрей Альшевских перевнесли в нижнюю палату законопроект, касающийся распространения в социальных сетях недостоверной информации.  

Документ, в случае его принятия, обяжет иностранных операторов социальных сетей создать на территории РФ свое представительство и предписывал им "ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя соцсети распространяемую в ней информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию, иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, в течение суток с момента получения указанного заявления". 

***

В общем, депутат или министр, если сочтут какую-то информацию недостоверной или просто порочащей, смогут запросто ее удалить в принудительном порядке.

А что? Замечательная свобода - ни судов, ни исков. Раз информация порочит, надо ее удалять. Допустим, кто-то разместит в сети запись, как пьяный "слуга народа" ведет себя посреди этого самого народа. А слуга проспится, и потребует удалить.  

Еще соцсети обяжут открыть в России свои конторы, куда "слуги народа" смогут направлять свои требования. А государство отрастит себе еще один надзирающий орган и будет размахивать им перед носом у сограждан, чтобы проникались и устрашались.

PS. Интересно, а эта информация никому ничего не наносит?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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рашеговнии приходит ж...а ?
,,..,, написал 04.04.2018 01:36
рашеговнии приходит ж...а !
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(без названия)
**** написал 04.04.2018 01:14
Очередное введение в России единомыслия...
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