Дума подготовила новый намордник на соцсети

Депутаты Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский и Андрей Альшевских перевнесли в нижнюю палату законопроект, касающийся распространения в социальных сетях недостоверной информации.

Документ, в случае его принятия, обяжет иностранных операторов социальных сетей создать на территории РФ свое представительство и предписывал им "ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя соцсети распространяемую в ней информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию, иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, в течение суток с момента получения указанного заявления".

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В общем, депутат или министр, если сочтут какую-то информацию недостоверной или просто порочащей, смогут запросто ее удалить в принудительном порядке.

А что? Замечательная свобода - ни судов, ни исков. Раз информация порочит, надо ее удалять. Допустим, кто-то разместит в сети запись, как пьяный "слуга народа" ведет себя посреди этого самого народа. А слуга проспится, и потребует удалить.

Еще соцсети обяжут открыть в России свои конторы, куда "слуги народа" смогут направлять свои требования. А государство отрастит себе еще один надзирающий орган и будет размахивать им перед носом у сограждан, чтобы проникались и устрашались.

PS. Интересно, а эта информация никому ничего не наносит?

А.Б.