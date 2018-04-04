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Московский листок

"О, спорт, ты - примирение"

Опубликовано 04.04.2018 в разделе комментариев 1

кндр мок
"О, спорт, ты - примирение"

Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА, уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын дал аудиенцию председателю Международного Олимпийского Комитета (МОК) Томасу Баху и его сопровождающим во время официального визита в КНДР.

Высший руководитель горячо приветствовал визит в Корею председателя Томаса Баха и провёл беседу с ним в тёплой и дружественной атмосфере.

На встрече председатель МОК Томас Бах сказал, что цель их нынешнего визита в Пхеньян заключается в том, чтобы выразить самую искреннюю благодарность уважаемому председателю Госсовета Ким Чен Ыну, внесшему существенный вклад в то, чтобы 23 зимние Олимпийские игры были проведены как всемирные Олимпийские игры и прошли удачно. На 23-х зимних Олимпийских играх, согласно идее олимпиады, команды Севера и Юга выходили вместе и впервые в истории oлимпиад составили единую команду. И прекрасно выступили, и тем самым продемонстрировали на весь мир взаимную волю примирения Севера и Юга. Таким образом олимпиада стала до предела трогательной, - признался и поблагодарил ото всей души Томас Бах.

Он высказал пожелание, чтобы, пользуясь нынешним визитом, МОК на долгий период содействовал подготовке участия КНДР в Токийских Олимпийских играх 2020 г. и Пекинских зимних Олимпийских играх 2022 г. и, активно используя международную спортивную арену, включая Олимпийскую трибуну, всей силой внес вклад в развитие спорта Кореи.

Высший руководитель КНДР выразил благодарность за это и сказал, что он весьма признателен за то, что МОК уделял особое внимание участию корейских игроков в 23-х зимних Олимпийских играх, часто перестраивая регламент игр, принял исключительные меры и всячески содействовал успешному выступлению корейских спортсменов.

Нынешние Олимпийские игры не только увенчались успехом как Олимпиада, это были игры с большим международным значением, давшим понять всем участникам, что почва для нового сплочения Севера и Юга готова. Он сказал, что замороженные межкорейские отношения благодаря Олимпиаде из заморозков перешли к оттепели, - и всё благодаря МОК, предоставившему такой шанс и открывшему путь к примирению.

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что очень благодарен за то, что МОК до сих пор независимо от какой-либо политической обстановки и внешних условий добросовестно оказывал содействие КНДР, и желает, чтобы отношения положительного и активного взаимодействия, существующие между северокорейским Олимпийским комитетом и МОК, и впредь хорошо развивались. Он рассказал председателю МОК о спортивной политике Кореи и ее перспективе, сказал, что надеется на то, чтобы укреплялась имеющаяся тесная связь и замечательное сотрудничество с МОК в развитии и поднятии на новый уровень разных видов спорта, в том числе зимних видов спорта, согласно мировой тенденции.

Высший руководитель тепло пригласил председателя Томаса Баха чаще приезжать в Корею с дружественными визитами.

Во встрече приняли участие член Президиума Политбюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР и зампред ЦК партии Чве Рён Хэ и председатель государственного комитета по делам физической культуры и спорта, зампредседателя ЦК ТПК Чве Хви, председатель Олимпийского комитета КНДР и министр физкультуры и спорта Ким Ир Гук и другие кадры.

Уважаемый высший руководитель в этот день вместе с председателем МОК и его сопровождающими посетил футбольный матч между Государственной сборной командой женщин и женской командой по футболу при Спортивном обществе «Пхеньян».



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
О спорт, ты - гибель!
**** написал 04.04.2018 01:18
Гибель СССР начался с того, что сначала завели профессиональный спорт, потом спортсмены превратились в прожорливых паразитов на теле трудового народа, а потом для них затеяли эту ***** Олимпиаду-80.
Урок этот впрок не пошел...
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