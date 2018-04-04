Что ответит Россия паратам Азовского моря?

Источник в силовых структурах Крыма во вторник сообщил РИА Новости, что командование Черноморского флота рассматривает вопрос обеспечения безопасности судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей после задержания украинскими пограничниками российского судна "Норд".
По его словам, угроза "украинского государственного пиратства уже обозначилась", и ЧФ, включая морскую авиацию, в случае получения приказа займется обеспечением безопасности российских судов за счет постоянного присутствия в проблемных акваториях.
Украинские пограничники задержали российское судно "Норд" 26 марта, экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запрещено покидать борт. На "Норд", доставленный в порт Бердянск, наложили арест. Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.
Ранее капитан судна Владимир Горбина сообщил, что украинские пограничники, арестовавшие "Норд", пообещали отпустить задержанных, если они предоставят украинские паспорта. При этом он отметил, что российскому консулу отказывают в доступе к экипажу под предлогом "отсутствия на судне граждан России".
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Украина не признает российских паспортов и, соответственно, прав граждан России. В такой ситуации взаимодействие с этой страной возможно только силовыи методами.
А российская сторона, через 4 года после событий 2014 года, как выяснилось, не готова отражать угрозу интересам собственного судоходства в собственном внутреннем море, где у ее военно-морского флота вообще нет противника - три моторных лодки с пулеметом на службе у т.н. "погранслужбы" Украины не в счет.
Возле неведомого Африканского рога мы отражать пиратов можем, а в виду Таганрога - никак!
Напомню историю - запоорожские казаки, чьи традиции официально считаются примером для украинских войск, прославились в том числе пиратством на Черном и Азовском морях, даже захватами черноморских портов, таких как Кафа (Феодосия).
В Москве хотят, чтобы украинские "казаки" появились под Керчью или начали грабить проезжающих в районе Крымского моста? Угрозы уже звучали...
Это политика, и странно, что беспомощность кремля проявляется в таком, казалось бы, очевидном деле.
А что звучит в ответ на захват российского судна? Невнятные угрозы экспертов "осложнить" проход украинских судов через Керченский пролив?
Извините, но граждане России, попавшие в плен к украинским пиратам, вправе ожидать более жесткого ответа от государства, паспорта которого им выдали. Украинские власти не хотят пропускать российского консула? Бантустан не пропускает консула великой страны?
Напомню, что Украина уже перекрыла энергоснабжение Крыма, закопала Северо-Крымский канал (который выкопала отнюдь не она, а СССР), затруднила до полной невозможности транспортное движение через свою границу. Есть подозрения, что за целым рядом ЧП в приграничных регионах стоит терроризм с явным украинским акцентом.
Еще сто лет назад на рейде Бердянска уже стоял бы эсминец и звучали бы предупредительные залпы. Керченский пролив вообще был бы закрыт для прохода иностранных судов на неопределенное время под абсолютно легальным предлогом - для обеспечения безопасности мореплавания в Азовском море.
Следующий шаг - десант с целью уничтожения пиратской морской базы.
Вот это была бы политика великой страны, к которой залезли буквально в загашник. Может быть, кому-то это покажется слишком радикальным - так посмотрите, как действуют великие державы в таком случае. Никто не церемонится с пиратами.
А.Б.
путиноидность написал 04.04.2018 09:47
Marat, написал 04.04.2018 09:43
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед036ДальССкий написал 04.04.2018 09:39
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед036ДальССкий написал 04.04.2018 09:38
брэд написал 04.04.2018 09:32
Как сообщается на сайте СБУ, депутат был задержан в пункте пропуска "Чаплынка"".
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Наверное, депутат привычно поперся на Украину из "России", которая агрессор, и его неожиданно для депутата задержали.
И не понятно, через какую гос. границу. Какая гос. граница может быть у Крыма с Украиной? Кем она проведена, на каком основании, сообщено ли об этом в ООН?
Сергей Ковальчук написал 04.04.2018 09:28
Одно ясно, если таким образом Россия не поступит и не освободит из плена Наших Соотечественников, отделавшись только словесными угрозами и демонстрацией силы, без желания ее использовать, - то это будет началом конца России как таковой. Одновременно с этим будет ясно окончательно и то, что руководство России беспрекословно выполняет указания из единого сатанического центра, находящегося там же на Западе. А это значит что Хьюстонский проект есть абсолютная Правда и он уже полностью выполнен. Далее последует только полная зачистка территорий от "индейцев" на просторах всех бывших стран СССР.
Как говорится "лакмусовая бумажка" сейчас все покажет, кто на какой стороне. Хотя, с учетом того, что Наши Соотечественники уже несколько дней в плену, а информационное пространство центрального телевидения России об этом молчит, то вывод можно сделать соответствующий, - Запад, в лице мирового правительства культа золотого тельца приказал, - власть имущие в России ответили есть и "в рот воды" уже набрали. Поэтому никто не будет перекрывать Керченский пролив. Никто не будет высылать десант для освобождения Наших моряков. Просто последует очередная попытка замять и забыть.
Однако знаю точно, - Жив Бог, - а значит Правду не задушишь не убьешь.
При этом в сложившейся ситуации уповаю теперь только на Истинный и Праведный Суд Божий. Так как жить в море лжи и лицемерия, при полном разложении и гниении всего и вся, становится все более мерзко.
В данной ситуации понимаю и осознаю, что Правы были Иисус Христос и Иоанн Богослов, говоря от имени Бога = Живого Космоса о том, что этот ветхий мир можно заменить Новым, только через Армагедон.
Пепел Клааса 112найцатого Класса написал 04.04.2018 09:22
Проблема озоновый слой. Пердят и люди, но особенно бараны. Редкостно вонючее животное.
Вот антиукраинский пердун толик м у д а к!
Сравните с блистательным Путиным.
Владимир Владимирович законник. Отец основатель настоящей России. Поколение путинское уже подросло, осталось воспитать.
Отцы основатели США действовали строго по закону и создали богатейшую страну. Нам русским нужна своя богатая страна и этим занялся Путин, низкий ему поклон и долгие лета.
В Конституции написано подряд!!! и Путин подряд не баллотировался.
Новичок отравил Скрипаля, но невозможно доказать русское происхождение.
Трамп президент благодаря Путин, но никто это не докажет.
Крым референдум. Донбасс хулиганы. Сили боинг опять проказники.
Что я хочу сказати, други мои. Путин чист перед законом. Новая настоящая Россия вот вот появится в муках. Отец основатель!
Нефер написал 04.04.2018 09:12