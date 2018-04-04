Что ответит Россия паратам Азовского моря?

Источник в силовых структурах Крыма во вторник сообщил РИА Новости, что командование Черноморского флота рассматривает вопрос обеспечения безопасности судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей после задержания украинскими пограничниками российского судна "Норд".

По его словам, угроза "украинского государственного пиратства уже обозначилась", и ЧФ, включая морскую авиацию, в случае получения приказа займется обеспечением безопасности российских судов за счет постоянного присутствия в проблемных акваториях.

Украинские пограничники задержали российское судно "Норд" 26 марта, экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запрещено покидать борт. На "Норд", доставленный в порт Бердянск, наложили арест. Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.

Ранее капитан судна Владимир Горбина сообщил, что украинские пограничники, арестовавшие "Норд", пообещали отпустить задержанных, если они предоставят украинские паспорта. При этом он отметил, что российскому консулу отказывают в доступе к экипажу под предлогом "отсутствия на судне граждан России".

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Украина не признает российских паспортов и, соответственно, прав граждан России. В такой ситуации взаимодействие с этой страной возможно только силовыи методами.

А российская сторона, через 4 года после событий 2014 года, как выяснилось, не готова отражать угрозу интересам собственного судоходства в собственном внутреннем море, где у ее военно-морского флота вообще нет противника - три моторных лодки с пулеметом на службе у т.н. "погранслужбы" Украины не в счет.

Возле неведомого Африканского рога мы отражать пиратов можем, а в виду Таганрога - никак!

Напомню историю - запоорожские казаки, чьи традиции официально считаются примером для украинских войск, прославились в том числе пиратством на Черном и Азовском морях, даже захватами черноморских портов, таких как Кафа (Феодосия).

В Москве хотят, чтобы украинские "казаки" появились под Керчью или начали грабить проезжающих в районе Крымского моста? Угрозы уже звучали...

Это политика, и странно, что беспомощность кремля проявляется в таком, казалось бы, очевидном деле.

А что звучит в ответ на захват российского судна? Невнятные угрозы экспертов "осложнить" проход украинских судов через Керченский пролив?

Извините, но граждане России, попавшие в плен к украинским пиратам, вправе ожидать более жесткого ответа от государства, паспорта которого им выдали. Украинские власти не хотят пропускать российского консула? Бантустан не пропускает консула великой страны?

Напомню, что Украина уже перекрыла энергоснабжение Крыма, закопала Северо-Крымский канал (который выкопала отнюдь не она, а СССР), затруднила до полной невозможности транспортное движение через свою границу. Есть подозрения, что за целым рядом ЧП в приграничных регионах стоит терроризм с явным украинским акцентом.

Еще сто лет назад на рейде Бердянска уже стоял бы эсминец и звучали бы предупредительные залпы. Керченский пролив вообще был бы закрыт для прохода иностранных судов на неопределенное время под абсолютно легальным предлогом - для обеспечения безопасности мореплавания в Азовском море.

Следующий шаг - десант с целью уничтожения пиратской морской базы.

Вот это была бы политика великой страны, к которой залезли буквально в загашник. Может быть, кому-то это покажется слишком радикальным - так посмотрите, как действуют великие державы в таком случае. Никто не церемонится с пиратами.

А.Б.