У главы кемеровского МЧС начались обыски

Правоохранительные органы проводят обыск в частном доме руководителя главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Проводятся следственные действия в доме Мамонтова, связанные, в том числе, и с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", - сказал собеседник агентства.

По его данным, всего у главы кемеровского МЧС восемь объектов жилой недвижимости, доставшиеся ему по наследству от отца-бизнесмена.

Сам глава регионального МЧС опроверг информацию об обысках. "Ничего не проходит, не подтверждаю", - заявил он ТАСС.

Напомним, накануне телеграмм-канал Mash рассказал об элитной недвижимости 45-летнего генерал-майора на десятки миллионов рублей. По данным канала, его семья владеет трехэтажным особняком за 30 миллионов рублей, дачей за 12 миллионов рублей и шестью квартирами в городе.

Согласно официальной декларации Мамонтова за прошлый год, в его собственности находится жилой дом площадью 532,9 кв. м., квартира площадью 63,5 кв. м, баня и земельный участок площадью 1489 кв. м. Супруге главы МЧС принадлежит еще одна квартира площадью 50,7 кв. м. Мамонтов передвигается на внедорожнике Toyota Land Cruiser, его супруга - на Kia Rio. Задекларированный доход Мамонтова - 1,690 млн рублей, еще 414 тыс. заработала супруга.