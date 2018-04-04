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Московский листок

У главы кемеровского МЧС начались обыски

Опубликовано 04.04.2018 в разделе комментариев 4

У главы кемеровского МЧС начались обыски

Правоохранительные органы проводят обыск в частном доме руководителя главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Проводятся следственные действия в доме Мамонтова, связанные, в том числе, и с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", - сказал собеседник агентства.

По его данным, всего у главы кемеровского МЧС восемь объектов жилой недвижимости, доставшиеся ему по наследству от отца-бизнесмена.

Сам глава регионального МЧС опроверг информацию об обысках. "Ничего не проходит, не подтверждаю", - заявил он ТАСС.

Напомним, накануне телеграмм-канал Mash рассказал об элитной недвижимости 45-летнего генерал-майора на десятки миллионов рублей. По данным канала, его семья владеет трехэтажным особняком за 30 миллионов рублей, дачей за 12 миллионов рублей и шестью квартирами в городе.

Согласно официальной декларации Мамонтова за прошлый год, в его собственности находится жилой дом площадью 532,9 кв. м., квартира площадью 63,5 кв. м, баня и земельный участок площадью 1489 кв. м. Супруге главы МЧС принадлежит еще одна квартира площадью 50,7 кв. м. Мамонтов передвигается на внедорожнике Toyota Land Cruiser, его супруга - на Kia Rio. Задекларированный доход Мамонтова - 1,690 млн рублей, еще 414 тыс. заработала супруга.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Святой Пигидий написал 04.04.2018 11:08
Дык,все логично. Клан Тулеева будет заменяться новыми ворами - лысый, которого мудрый наш вошьдь поставил вместо Тулеева, будет формировать свой клан. Для того и сожгли эту "Вишню", чтоб передернуть денежные потоки.
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(без названия)
патриот совсем истинный написал 04.04.2018 10:45
Все,все,все нажитое непосильным трудом...Не корысти ради,а только волей поставившего меня царя-императора,во славу родины,встающий с колен,со скрепой в башке и загранпаспортом в кармане.
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(без названия)
удвоенный ВВП написал 04.04.2018 10:43
Вот что протесты животворящие делают!
P.S. Даже если в итоге окажется, что кто-то решил, что это удобный повод подсидеть конкурента - все равно приятно.
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(без названия)
Нефер написал 04.04.2018 10:19
Пауки в банке.Фашистский режим начал пожирать сам себя.
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