Конкурентоспособность социализма на примере ЖКХ

Если иной читатель скажет по прочтению заголовка, что опять «леваки» лезут со своим старьем – то он или лукавит, или ошибается. Потому что, к примеру, говорилось много раз, что никакого социализма в Советском Союзе не было! Еще раз, следите за каждой буквой – НЕ БЫЛО! Основы социализма еще предстоит построить – поэтому ни о каком возвращении назад, ни о каком «старье» и речи быть не может. (Подробнее в этом контексте «От военного коммунизма к социализму» https://yadi.sk/i/p1NzcHl_3JsVig).

***

В отличие от нынешних сплетен, РЕАЛЬНЫЙ социализм еще предстоит построить. Но, с другой стороны, он назрел и перезрел. И будучи созданным хотя бы в основных чертах, он, в частности, открывает широкую дорогу острому соперничеству между производителями с соответствующей выгодой для потребителя. А капитал, наоборот, очень быстро – от слова «очень» - скатывается к монополизму с соответствующими тяжелыми проблемами.

Взять хотя бы коммунальную сферу, которая входит в тройку головных болей российского общества наряду с коррупцией и региональными проблемами (хотя это один и тот же Змей Горыныч о трех головах в виде путинского режима, но об этом и ниже). Но все же почему проблемы в ЖКХ неистребимы?!.. Да потому что управляющие компании договариваются между собой о монопольной политике и разделе сфер влияния. Конечно, какой-либо мэр может погрозить для блезира в этом аспекте и даже наказать по мелочи; но, если он наступит на яйца подобной мафии серьезно при нынешнем государственном устройстве, возникнут большие проблемы.

То есть, фактически невозможно заставить снизить цены-тарифы ни одну жилищную контору. Вот поднять с таким же, а то и худшим качеством – без проблем. А снизить – пусть хоть один читатель расскажет, где было такое чудо. Казалось бы, наоборот, резонно снизить немного цену, но завоевать большой рынок (или повысить качество при прежней цене) - и вытеснив неэффективного конкурента, получать доход выше, чем прежде. Ан нет. Именно частные предприятия, с одной стороны, зачастую мелкие в этой сфере, и не потянут даже короткий период низких цен; тогда как хозяин «конторы», с другой стороны, имеет высокий доход в отличие от «работяг», поэтому для него и нет особого стимула рисковать в связи с напряженной конкуренцией. Все это склоняет к монополистическому сговору гораздо быстрее – и лишь продажные масс-медиа трезвонят, не переставая, «о хваленой частной собственности». Этакое королевство кривых зеркал, когда в реальности одно, а по телевизору другое.

Тогда как социалистическая собственность, в нашем контексте в виде советской муниципальной, предоставляет хорошие условия для острого соперничества с выгодой и для умных производителей, и уж тем более для потребителей. Во-первых, советские коммунальные хозяйства будут иметь все шансы для достаточной мощи. То есть, их средства под контролем; за границу выведены не будут; крутятся постоянно в местном обороте – поэтому и финансировать можно под разумные проценты с муниципальной гарантией, что и придает устойчивость и силу. Но во-вторых, и чуть ли ни главное, каждый член трудового коллектива будет хоть и не бедным по заработку по труду, но уж точно не обожравшимся – поэтому будет давить на выборный фабзавком угрозой переизбрания для повышения зарплаты постоянно, что и ведет к желанию и даже необходимости конкурировать. Отсюда конкурентные стратегии хоть посредством снижения издержек, хоть дифференциации будут применяться денно и нощно опять-таки с выгодой и для потребителя.

Но более того! Коммунальная сфера связана теснейшим образом с промышленностью, разумеется. Невозможно создать хорошие жилищные условия без труб, насосов, электродвигателей, проводки и так далее и тому подобное. Но коль капиталистические монополии захватывают и промышленность, то любые управляющие компании вынуждены покупать или дорогие подобные продукты; или дешевые, но некачественные с соответствующим перекладыванием проблем опять на потребителя. Но тогда верно и обратное. Коль социалистическая собственность распространяется и на промышленность по принципам выше, то и коммунальная сфера получает выгоды опять-таки с пользой для потребителя.

Но более того! Даже если допустить казус, – хотя это крайне маловероятно в отличие от частной собственности, но уж для полной убедительности, – что и советские коммунальные трудовые коллективы попробуют монополизироваться с соответствующей коррумпированностью исполкома – то именно социалистическая собственность показывает в этом случае свои гигантские возможности. Как известно, большинство депутатов при Советской власти продолжает работать по изначальной профессии, и лишь меньшинство остается в штате (ровно наоборот по сравнению с капитализмом). И это большинство как пострадавший потребитель собирается на пленарную сессию; а скорее всего, на внеочередную по инициативе трети голосов и тому подобное; и убирает горкомы-исполкомы хоть в полном составе за полчаса. И тогда, разумеется, подобным трудовым коллективам ничего не светит хотя бы по причине моментального образования нового коммунального предприятия с соответствующими договорными ценами, и так далее и тому подобное.

И это еще самый тяжелый и почти невероятный случай. Больше для показа надежности всей системы, чем для реальности. Потому что невозможно монополизировать цены-тарифы при социализме так, чтобы не единичные хозяева управляющих компаний, а все работники коммунальной сферы и их дети-родители разбогатели настолько, что даже высокие коммунальные платежи были бы нипочём. На практике же, к примеру, отец, работающий в мелком бизнесе, позвонит сыну, работающему в коммуналке - и матом, а то и кулаком за такие платежи. Никому это не нужно. Так что хоть так, хоть этак, выход один – конкурентные стратегии дифференциации или уменьшения издержек.

Поэтому реальная конкуренция и частная собственность – абсолютно разные вещи! Почему-то вылетает из мозгов многих россиян постоянная опасность монополии в этом аспекте и все тут. Ну, как зомби – стоит сказать «частная собственность» - и вирус проник в кровь, а мозги не работают. А монополизацию-то куда денете?!.. Где частная собственность – там без пяти минут монополия! Это как два пальца об...ть, уж извините за мой французский. Тогда как РЕАЛЬНАЯ социалистическая собственность насквозь демократична посредством института выборов вплоть до трудовых коллективов, но что и разрушает монополию ежечасно и ежеминутно. А коль нет монополии – то процветает и экономическое соперничество с выгодой для потребителя.

***

Время разбрасывать камни – время собирать их. Или по-русски, каждому овощу свое время. Возможно, и даже скорее всего, глупо говорить о неплатежеспособности во время войны. Даже убыточный завод должен работать без остановки и поэтому без реорганизации для повышения эффективности, чтобы производственная цепочка не прервалась ни на секунду из-за угрозы моментального разгрома. Поэтому прежний Советский Союз был во многом закономерен в этом смысле на определенное время, чтобы выдержать нашествие фашизма и не менее опасную ядерную гонку с США.

Но глупо бросаться и в другую крайность. Глупо сохранять такой режим, когда непосредственная атака отбита. Тогда неплатежеспособность, реорганизация, реальный хозрасчет возможны и необходимы уже для повышения качества продукта. Если задержаться на старых принципах, то враг подкрадется с другого фланга – с фланга соблазнения качественными потребительскими ценностями. Так сказать, не кнутом – так пряником. Уставший от дефицита и «остаточного принципа» в социальной сфере народ может поддаться этому – но что и произошло в связи с крушением Советского Союза.

Поэтому не было никакого реального социализма в бывшем Союзе. А был все тот же режим уравнительного «военного коммунизма», хоть и в загнивающей форме брежневизма ближе к концу. А основы социализма с реальной неплатежеспособностью, реорганизацией, полным хозрасчетом еще только назрели. Их еще надо построить на жирной почве опыта хоть вчерашнего милитаризма, хоть нынешнего олигархизма. Поэтому стремление к социализму – стремление вперед и стремление к прогрессу. Ни о каком возвращении назад и речи не идет.

И самое главное – никакого бла-бла-бла о неэффективности социализма в смысле конкурентоспособности или личного благосостояния. Наоборот, социализм – это ВЫГОДНО. Это ДОХОДНО. Это ПРАКТИЧНО. Это просто-напросто конкурентоспособнее по сравнению с капиталом. К примеру, хоть сейчас может собраться десяток умных парней, скинуться хотя бы по пятьсот рублей и организовать газетный выпуск хоть по тематике ЖКХ, хоть по тематике местной торговли, хоть по тематике строительства жилья и так далее и тому подобное на вышеозначенных принципах.

И если читатель увидит четкий имидж подлинной оппозиции местному монополизму и коррупции; то есть, если увидит подлинные возможности советской муниципализации или хотя бы угрозы оной для начала – то он начнет раскупать тиражи скорее рано, чем поздно, чем принесет доход именно издателям. Любой читатель соскучился на самом деле по реальной оппозиции нынешнему режиму. Он устал от путинской тягомотины и лжи. Он хочет реальную оппозиционную перспективу, так как без нее власть ничего не боится, поэтому нет демократии и прогресса.

Но только ошибаются те, кто видит такую оппозицию в Навальном. На самом деле это замена шила на мыло. Ну, был олигарх в команде Путина – станет в команде Навального. Никакой разницы. Навальный даже не заикается об отмене монополистической собственности. И наоборот: только угроза советской муниципализации хотя бы для начала уже проберет монополистов и коррупционеров до задницы. И только это будет интересно тому же честному читателю. Да, рискованно, так как по головке не погладят – но это и будет настоящим предпринимательством. То есть, предпринимательством ради прогресса.