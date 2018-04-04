Эксперты Кудрина назвали выборы 2018 года самыми неконкурентными в истории России

Конкуренция на прошедших 18 марта выборах президента РФ была самой низкой в истории России. К такому выводу пришли эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ), возглавляемого Алексеем Кудриным.

Авторы исследования рассчитали эффективное число кандидатов – индекс Лааксо – Таагеперы, который является показателем уровня реальной конкуренции. В нынешней кампании он оказался равен 1,62. Это ниже, чем на всех предыдущих президентских выборах в России: в 2004 г. индекс был 1,73, в 2008 г. – 1,82, в остальных кампаниях – больше 2. Таким образом, несмотря на формально большое число кандидатов, реальный уровень конкуренции был низким, отмечают авторы доклада.

"Такой индекс связан с результатами лидера – чем они выше, тем ниже эффективное число. Кто-то считает, что уровень конкурентности зависит от количества кандидатов, хотя реальная конкуренция измеряется именно эффективным числом кандидатов. Реальная конкурентность низкая, несмотря на то что формальная конкурентность выше, чем в последние три кампании", – пояснил один из авторов доклада, политолог Аркадий Любарев.

Эксперты также отмечают, что победитель выборов впервые получил столь высокий результат - 76,7%. "Впервые победитель получил столь высокий результат - прежний рекорд был 71,3% в 2004 году. И по абсолютному числу голосов результат Владимира Путина превзошел рекорд Дмитрия Медведева 2008 года (тогда было 52,5 млн). К тому же впервые победитель получил более половины от списочного числа избирателей (51,8%)", - говорится в докладе.

Эксперты также отметили значительное сокращение амплитуда колебаний уровня поддержки Владимира Путина. В 2012 году она колебалась между 46,95 и 99,76 %. На этот раз наблюдались вариации в диапазоне от 64,38 до 93,38 %. Более 90% Путин набрал в шести регионах, от 80 до 90% – в 16, от 70 до 80% голосов – в 52, менее 70% – в 11 регионах. "Сглаживание результатов связано с тем, что часть регионов получила указание не усердствовать и показала более низкие результаты, а в крупных городах произошло снижение явки протестного электората за счет кампании бойкота. Но в целом результаты кандидатов показывают, что они провели плохие кампании, особенно в региональном разрезе", - считает еще один автор доклада, политолог Александр Кынев.

Аналитики также отметили резкий рост результатов Путина в Москве и Санкт-Петербурге. По мнению экспертов, он объясняется "беспрецедентно массированной кампанией агитации за явку", а также расширением возможностей участия в выборах граждан, не имеющих постоянной регистрации в Москве и Санкт-Петербурге.