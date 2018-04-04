Губернатор Подмосковья Воробьев собрался на новый срок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона, которые пройдут в сентябре.

"Мне очень нравится наша работа, огромное количество планов, поэтому я готовлюсь к выборам", - заявил Воробьев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, Воробьев возглавляет Московскую область с ноября 2012 года, когда Владимир Путин назначил его исполняющим обязанности губернатора. В 2013 году он был избран губернатором Московской области получив на выборах 78,94% голосов избирателей.

Очередные губернаторские и муниципальные выборы в Подмосковье намечены на 9 сентября и пройдут на фоне беспрецедентного скандала вокруг мусорных полигонов области.