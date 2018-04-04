Губернатор Подмосковья Воробьев собрался на новый срок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона, которые пройдут в сентябре.
"Мне очень нравится наша работа, огромное количество планов, поэтому я готовлюсь к выборам", - заявил Воробьев в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Напомним, Воробьев возглавляет Московскую область с ноября 2012 года, когда Владимир Путин назначил его исполняющим обязанности губернатора. В 2013 году он был избран губернатором Московской области получив на выборах 78,94% голосов избирателей.
Очередные губернаторские и муниципальные выборы в Подмосковье намечены на 9 сентября и пройдут на фоне беспрецедентного скандала вокруг мусорных полигонов области.
Нехристь написал 04.04.2018 12:33
алексссс настоящий написал 04.04.2018 12:27
Святой Пигидий написал 04.04.2018 12:10
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[...] Не против Воробьев расслабиться и на своей территории. Правительство МО заказало через сайт госзакупок услуги "по организации банкетного обслуживания". Согласно протоколу от 26 марта, победителем аукциона стало ООО "Новые люди", запросившее за работу 2,23 млн рублей.
За 676 тысяч рублей для правительства региона в марте закупили товары для блюд японской кухни. А 417 тысяч бюджетных рублей было решено потратить на закупку алкоголя: виски Jameson, Jack Daniels, Johnnie Walker, Chivas Regal, коньяка Hennessy, джина Beefeater, рома Bacardi, а также вина, водки и мартини.
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ОТСЮДА: "Ожидая отставки, Андрей Воробьев усилил охрану и запил" - https://www.rospres.org/politics/23981/