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Московский листок

Полковник Захарченко заявил, что из изъятых миллиардов ему принадлежат лишь 93 тысячи

Опубликовано 04.04.2018 в разделе комментариев 1

Полковник Захарченко заявил, что из изъятых миллиардов ему принадлежат лишь 93 тысячи

Обвиняемый в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко заявил, что ему принадлежит лишь 93 тыс. из изъятых у него 9 млрд руб.

"Из всего имущества мне принадлежат 92 800 руб. – денежное довольствие за месяц. Остальное имущество зарегистрировано и принадлежит родственникам различной степени родства и иным лицам. О существовании некоторых лиц, имущество которых было обращено в доход государства, я вообще узнал только из судебных документов", – заявил Захарченко в письменном ответе на вопросы ТАСС.

При этом он отметил, что действующее антикоррупционное законодательство позволяет обратить в доход государства только имущество, которое принадлежит ему, его супруге и его несовершеннолетним детям.

Напомним, Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. Его обвинили в получении взятки, злоупотреблении служебным положением и воспрепятствовании производству предварительного расследования.

При обыске квартиры на Ломоносовском проспекте, оформленной на его сестру, правоохранители изъяли более $124 млн, почти €1,5 млн и свыше 342 млн рублей. Еще в одной квартире на Мичуринском проспекте - почти 19,5 млн рублей, €600 тыс. и $20 тыс. В машине обнаружены 13 млн рублей, $170 тыс. и €5 тыс. Еще более $16 млн было обнаружено на счетах знакомой Захарченко.

Все эти деньги вместе с имуществом, а именно: 13 квартир, 14 машино-мест, четыре автомобиля (два Mercedes и два Porsche Cayenne), а также золотой слиток массой 500 граммов по требованию Генеральной прокуратуры РФ Никулинский суд в декабре 2017 года обратил в доход государства. Мосгорсуд признал законным решение об изъятии в доход государства свыше 9 млрд рублей полковника Захарченко, оно вступило в законную силу.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик1137 написал 04.04.2018 13:08
сколько проживет следователь, обидевший хозяев Захарченко?
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