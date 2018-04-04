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Московский листок

Трейдеры пожаловались Медведеву на резкий рост цен на бензин

Опубликовано 04.04.2018 в разделе комментариев 3

Трейдеры пожаловались Медведеву на резкий рост цен на бензин

Независимые трейдеры нефтепродуктов пожаловались премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на неконтролируемый рост цен на бензин и дизельное топливо на оптовом рынке, ожидая банкротств в своих рядах, пишет газета "Коммерсант".

Согласно письму некоммерческого партнерства "Совет по товарным рынкам", рост начался прошлой осенью, в марте были превышены исторические максимумы на СПбМТСБ — 45,6 тыс. руб. и 47,4 тыс. руб. за тонну АИ-92 и АИ-95 соответственно. Еще в конце 2017 года в ситуацию вмешивалась ФАС, но в январе рост возобновился.

В феврале о возможности снижения цен говорил президент Владимир Путин, после чего ФАС выдала нефтяникам предупреждения. Тогда собеседники издания в отрасли считали, что после выборов президента 18 марта топливо продолжит дорожать.

Причинами роста цен стали несколько факторов: налоговый маневр, рост акцизов и цен на нефть. Это, по данным трейдеров, привело к экспортному паритету более 51 тысячи рублей за тонну для нефтеперерабатывающих заводов Центральной России и премии в шесть тысяч рублей к внутреннему рынку.

Трейдеры отмечают, что привлекательность экспорта привела к нехватке топлива на торгах: с 19 марта крупнейшие нефтекомпании, по данным СПТР, продают 20 тыс. тонн автобензина в день, что втрое ниже декабрьского уровня. "При этом потенциал роста биржевых цен на нефтепродукты не исчерпан из-за увеличения спроса в весенне-летний период, начала масштабных весенних ремонтов на российских НПЗ и весенних полевых работ", - говорится в письме.

По словам главы "Совета по товарным рынкам" Ильи Мороза, проблема роста цен на топливо «носит системный характер» и чревата исчезновением независимых сетей. Трейдерам уже пришлось наращивать кредитные портфели, поясняет господин Мороз, а те, кто оказался не в состоянии привлечь средства, сократили присутствие на рынке.

По данным СПТР, в России работает 18,3 тыс. независимых АЗС, это около 63% от общего числа. "Из-за скачка оптовых цен прибыль АЗС от реализации закупаемого на бирже бензина устремилась к нулю, а в ряде регионов продажа биржевых объемов бензина уже стала убыточной. Это означает, что в ближайшее время средняя по РФ розничная цена бензина может начать расти на 20–30–50 коп. в неделю", - говорится в обзоре "Аналитики товарных рынков".

Для стабилизации ситуации трейдеры предлагают поэтапную либерализацию розничных цен, увеличение нормативов обязательных продаж топлива на бирже до 50% от потребления на внутреннем рынке и снижение ставок акцизов.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Пепел Клааса 712найцатого Класса написал 04.04.2018 14:19
Кстати, баранина на Дорогомиловском рынке исчезает. Даги не везут! По ходу посылают в ж опу стабильность. Прогноз? Жду от вас!
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(без названия)
не могу... написал 04.04.2018 14:09
Что и требовалось доказать!Хотели "подарков" от "Крестного Отца"рашен Мафии? Теперь сосите у старой кремлевской Обезьяны!
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(без названия)
sergei написал 04.04.2018 13:40
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