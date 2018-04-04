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Московский листок

В Москве горит ТЦ "Персей для детей"

Опубликовано 04.04.2018 в разделе комментариев 3

В Москве горит ТЦ "Персей для детей"

На востоке Москвы загорелся четырехэтажный торговый центр "Персей для детей", сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"Пожару присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности, есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице", — сказал собеседник агентства.

Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщает, что пожар возник в складском помещении на третьем этаже торгового центра, расположенного на Малой Семеновской улице. Из здания эвакуировано около 300 человек.

"Один пострадавший выведен из здания. Возможно, на четвертом этаже остаются люди", - сказал источник агентства. По его словам, очаг возгорания до сих пор не найден, но пожар начался на складе игрушек на четвертом этаже.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
дальше надо смотреть кому выгодно написал 04.04.2018 14:17
кто будет после этих пожаров "отжимать" торговые центры. ТОТ И ЗАКАЗЧИК ЭТИХ ПОДЖОГОВ.
И скорее всего окажется, что это особы приближенные к чекистскому сцарю
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(без названия)
Туше написал 04.04.2018 14:14
Путинщина продолжает гореть и взрываться! А че вы ожидали? Может разброса золотых монет в толпу от "батюшки Царя"? Да он скорее удавится...,т.к. "своих Урок не сдает!"
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(без названия)
Ченко написал 04.04.2018 13:42
Боюсь, после всех этих "персеев" последует череда банкротств страховых фирм...
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