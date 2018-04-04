В Москве горит ТЦ "Персей для детей"

На востоке Москвы загорелся четырехэтажный торговый центр "Персей для детей", сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"Пожару присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности, есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице", — сказал собеседник агентства.

Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщает, что пожар возник в складском помещении на третьем этаже торгового центра, расположенного на Малой Семеновской улице. Из здания эвакуировано около 300 человек.

"Один пострадавший выведен из здания. Возможно, на четвертом этаже остаются люди", - сказал источник агентства. По его словам, очаг возгорания до сих пор не найден, но пожар начался на складе игрушек на четвертом этаже.