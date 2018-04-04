Глава ФСБ заявил, что все теракты в РФ координируются через мессенджеры

Подготовка всех совершенных и предотвращенных терактов в России в 2017 году велась через мессенджеры в интернете, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, в минувшем году в РФ было предотвращено 25 терактов, совершено четыре. "Все они координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака. Наряду с этим, террористы постоянно расширяют свои связи в хакерском сообществе и организуют собственные подразделения", - цитирует РИА Новости директора ФСБ.
По его словам, что террористы уже сейчас на высоком уровне владеют современными информационными технологиями, активно используют криптовалюты и расширяют связи среди хакеров.
"Речь идет не только об агрессивных агитации и вербовке в интернете, где функционирует более 10 тысяч сайтов и сотни тысяч их аккаунтов в соцсетях. Я также имею в виду масштабное использование средств шифрованной интернет-коммуникаций, электронного банкинга и криптовалют, схемы удаленного управления террористической деятельностью и ее финансирования", - отметил Бортников
замкад написал 04.04.2018 14:59
, что фраза - грузите апельсины бочками - в проводном телефоне , то же неплохо подойдет для всяких террористов . тут без бабки ванги бортникову не обойтись . надо набирать новый штат сотрудников ....
Поживший написал 04.04.2018 14:55
Пепел Клааса 712найцатого Класса написал 04.04.2018 14:17
Проблема озоновый слой. Пердят и люди, но особенно бараны. Редкостно вонючее животное.
Сравните с блистательным Путиным.
Владимир Владимирович законник. Отец основатель настоящей России. Поколение путинское уже подросло, осталось воспитать.
Отцы основатели США действовали строго по закону и создали богатейшую страну. Нам русским нужна своя богатая страна и этим занялся Путин, низкий ему поклон и долгие лета.
В Конституции написано подряд!!! и Путин подряд не баллотировался.
Новичок отравил Скрипаля, но невозможно доказать русское происхождение.
Трамп президент благодаря Путин, но никто это не докажет.
Крым референдум. Донбасс хулиганы. Сили боинг опять проказники.
Что я хочу сказати, други мои. Путин чист перед законом. Новая настоящая Россия вот вот появится в муках. Отец основатель!
кто бы сомневался написал 04.04.2018 14:14
стоик1137 написал 04.04.2018 14:12
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слуги сионизма - враги Людей?
Из глубины написал 04.04.2018 14:05