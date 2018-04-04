Глава ФСБ заявил, что все теракты в РФ координируются через мессенджеры

Подготовка всех совершенных и предотвращенных терактов в России в 2017 году велась через мессенджеры в интернете, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, в минувшем году в РФ было предотвращено 25 терактов, совершено четыре. "Все они координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака. Наряду с этим, террористы постоянно расширяют свои связи в хакерском сообществе и организуют собственные подразделения", - цитирует РИА Новости директора ФСБ.

По его словам, что террористы уже сейчас на высоком уровне владеют современными информационными технологиями, активно используют криптовалюты и расширяют связи среди хакеров.

"Речь идет не только об агрессивных агитации и вербовке в интернете, где функционирует более 10 тысяч сайтов и сотни тысяч их аккаунтов в соцсетях. Я также имею в виду масштабное использование средств шифрованной интернет-коммуникаций, электронного банкинга и криптовалют, схемы удаленного управления террористической деятельностью и ее финансирования", - отметил Бортников