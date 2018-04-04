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Московский листок

Глава ФСБ заявил, что все теракты в РФ координируются через мессенджеры

Опубликовано 04.04.2018 в разделе комментариев 6

Глава ФСБ заявил, что все теракты в РФ координируются через мессенджеры

Подготовка всех совершенных и предотвращенных терактов в России в 2017 году велась через мессенджеры в интернете, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, в минувшем году в РФ было предотвращено 25 терактов, совершено четыре. "Все они координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака. Наряду с этим, террористы постоянно расширяют свои связи в хакерском сообществе и организуют собственные подразделения", - цитирует РИА Новости директора ФСБ.

По его словам, что террористы уже сейчас на высоком уровне владеют современными информационными технологиями, активно используют криптовалюты и расширяют связи среди хакеров.

"Речь идет не только об агрессивных агитации и вербовке в интернете, где функционирует более 10 тысяч сайтов и сотни тысяч их аккаунтов в соцсетях. Я также имею в виду масштабное использование средств шифрованной интернет-коммуникаций, электронного банкинга и криптовалют, схемы удаленного управления террористической деятельностью и ее финансирования", - отметил Бортников

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
замкад написал 04.04.2018 14:59
я сам этими месенджерами не пользуюсь , но что то мне подсказывает
, что фраза - грузите апельсины бочками - в проводном телефоне , то же неплохо подойдет для всяких террористов . тут без бабки ванги бортникову не обойтись . надо набирать новый штат сотрудников ....
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(без названия)
Поживший написал 04.04.2018 14:55
Дурак! Путина и компанию ждет Гаага и внутренний суд, а нас, если не проснемся от "соловьевского-чекистского " Бодуна,не одумаемся ждет судьба гитлеровского народа и дальнейший распад страны, особенно за Уралом( любящий Китай)!
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Или закрыть страну, или сдохнуть? Баранам сложно
Пепел Клааса 712найцатого Класса написал 04.04.2018 14:17
Кстати, очень много людей 7 миллиардов, но и баранов тоже много. Если б не столько людей, то не нужно так много баранов. Люди разрешают баранам жить. Был бы один миллион людей, ну и два миллиона баранов, а семь 1000000000 людей дают жизнь 14000000000.
Проблема озоновый слой. Пердят и люди, но особенно бараны. Редкостно вонючее животное.
Сравните с блистательным Путиным.
Владимир Владимирович законник. Отец основатель настоящей России. Поколение путинское уже подросло, осталось воспитать.
Отцы основатели США действовали строго по закону и создали богатейшую страну. Нам русским нужна своя богатая страна и этим занялся Путин, низкий ему поклон и долгие лета.
В Конституции написано подряд!!! и Путин подряд не баллотировался.
Новичок отравил Скрипаля, но невозможно доказать русское происхождение.
Трамп президент благодаря Путин, но никто это не докажет.
Крым референдум. Донбасс хулиганы. Сили боинг опять проказники.
Что я хочу сказати, други мои. Путин чист перед законом. Новая настоящая Россия вот вот появится в муках. Отец основатель!
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(без названия)
кто бы сомневался написал 04.04.2018 14:14
что чекистские банды захватившие Россию свои теракты через месенджеры координируют?
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(без названия)
стоик1137 написал 04.04.2018 14:12
сионизм - враг Человечества?
.
слуги сионизма - враги Людей?
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(без названия)
Из глубины написал 04.04.2018 14:05
Нет веры наследникам тупых Палачей! Для этой "своры" фабрикаторов "Дел"- "террористы"- 1/3 населения страны, т.к. могут рано или поздно восстать от унижений и грабежа! Потому они хотят надеть "намордник" на всех!
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