При пожаре в столичном ТЦ "Персей для детей" погиб один человек

В результате пожара в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы погиб один человек, еще трое пострадали, заявил журналистам глава ГУМЧС Москвы Илья Денисов.

"Один человек, сотрудник ТЦ, погиб. Пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы. Площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров. Он ликвидирован", - цитирует РИА Новости Денисова.

По его словам, последний раз торговый цент проверялся в минувшем марте, нарушений, которые могли отразиться на сегодняшнем пожаре, найдено не было.

"Объект подвергался проверке государственным пожарным надзором в марте текущего года. В момент проверки одно нарушение оставалось невыполненным, на ход тушения и возникновение пожара (оно) не повлияло", — сказал он.

Между тем СК по факту возгорания возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.

Четырехэтажный торговый центр расположен по адресу: улица Малая Семеновская, дом 28. Работает с 2009 года. Его площадь составляет шесть тысяч квадратных метров.

Магазин торгует детскими товарами — от одежды, обуви и игрушек до колясок, мебели и питания. На одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами.