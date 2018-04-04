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Московский листок

При пожаре в столичном ТЦ "Персей для детей" погиб один человек

Опубликовано 04.04.2018 в разделе комментариев 6

При пожаре в столичном ТЦ "Персей для детей" погиб один человек

В результате пожара в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы погиб один человек, еще трое пострадали, заявил журналистам глава ГУМЧС Москвы Илья Денисов.

"Один человек, сотрудник ТЦ, погиб. Пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы. Площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров. Он ликвидирован", - цитирует РИА Новости Денисова.

По его словам, последний раз торговый цент проверялся в минувшем марте, нарушений, которые могли отразиться на сегодняшнем пожаре, найдено не было.

"Объект подвергался проверке государственным пожарным надзором в марте текущего года. В момент проверки одно нарушение оставалось невыполненным, на ход тушения и возникновение пожара (оно) не повлияло", — сказал он.

Между тем СК по факту возгорания возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.

Четырехэтажный торговый центр расположен по адресу: улица Малая Семеновская, дом 28. Работает с 2009 года. Его площадь составляет шесть тысяч квадратных метров.

Магазин торгует детскими товарами — от одежды, обуви и игрушек до колясок, мебели и питания. На одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
Кемерово написал 04.04.2018 15:48
Путинщина продолжает гореть и пахнуть! Пахан "своих Урок не сдает!"
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Re: Re: Настораживает
Sergo написал 04.04.2018 15:15
параноя - вещь серьезная.
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А я ничего и не утверждаю. Но ПРИЧИНЫ возгорания следует определить предельно точно, не взирая на "политическую целесообразность". Было заметно, что версия насчет проводки в Кемерово озвучивалась неуверенно. Что конечно не умаляет значения общесистемных факторов - частная собственность, капитализм, погоня за прибыльностью, безответственность, некомпетентность и т. п. Безопасность страны такая ответственная сфера, что лучше перестраховаться и потом посмеяться над своими подозрениями, чем быть благодушным идиотом, которого обводят вокруг пальца все кому не лень. Как Горбачева или Ельцина, например.
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(без названия)
Оленевод написал 04.04.2018 15:14
Сколько людей успеют выскочить через крутящиеся двери до того, как их заклинит давка обезумевшей толпы?
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Re: Настораживает
А.Каммерер написал 04.04.2018 15:03
Да, Метик, параноя - вещь серьезная. Конечно, если что где в России загорелось - то это НАТО подожгло. В крайнем случае -жидобандеровцы. Мысль о том, что власть солнцеликого ПУ довела страну до разрухи, что инфраструктура полностью изношена, что бизнесу в духовноскрепной Россиюшке проще дать взятку, чем потратиться на безопасность в голову великого теоретика марксизма не помещается. Но что то мне подсказывет, что таких случаев в нашей Раше по мере продления срока властвования Путина станет все больше и больше...
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Настораживает
Sergo написал 04.04.2018 14:55
Подозрительно часто загораются торговые центры. И еще более подозрительно, что все это "вдруг" совпало с резким ухудшением международной обстановки...
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(без названия)
замкад написал 04.04.2018 14:54
вот и на тулеевской улице праздник ! не у него одного пожар
в тц ! прям пасхальный подарок !
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