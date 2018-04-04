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Московский листок

Борьба с подмосковными свалками обойдется федеральному бюджету в 20 млрд рублей

Опубликовано 04.04.2018 в разделе комментариев 5

Борьба с подмосковными свалками обойдется федеральному бюджету в 20 млрд рублей

Власти Московской области намерены привлечь более 20 млрд рублей для рекультивации мусорных полигонов в регионе, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радио "Говорит Москва".

"Существует федеральная программа которая позволит нам привлечь около 20 млрд руб. для того чтобы навести порядок на этих старых полигонах которые многие десятилетия принимали мусор Москвы и Подмосковья", - сказал Воробьев.

По его словам, на сегодняшний день ведется проектирование более чем десяти полигонов под рекультивацию.

Ранее Воробьев сообщил, что власти Подмосковья намерены решить проблему свалок в регионе в ближайшие 3-5 лет. "За последнее время мы закрыли 24 свалки из 39, которые были открыты в середине XX века. Какие-то из них причиняют беспокойство людям, как "Ядрово". Они закончат своё существование к концу этого года, началу 2019-го. Но 3-5 лет нужно, чтобы целиком преодолеть эту проблему. Мы 34 свалки закрыли за 4 года, это не хухры-мухры!", -

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
лайон написал 04.04.2018 15:58
Задача нескольких десятилетий - разобрать свалки, есстессно. Товарищей прошу извинить мою матерщину - наболело терпеть всю эту м....b подвластную и привластную.
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(без названия)
лайон написал 04.04.2018 15:56
Вор обьев, нифига ты проблему свалок не решишь, тролль бубенаторский (в смысле, получивший в бубен). Потому что подмосковные свалки не имеют инертной выстилки (бетона или пластика), которая бы препятствовала поступлению продуктов тления - диоксинов (свалки самовозгораются) и гниения - трупных ядов, а также гнилостных микроорганизмов в почву и речки. Бубен, ты за 4 года собрался все свалки разобрать и отсортировать, *****?
Ты собрался единый стандарт на стеклотару принять? Ты собрался всю молочку (и фальсификат тоже) разливать в пирамидки из вощеной бумаги. Это задача нескольких десятилетий. Вы, выплятки 90-х, всю Россию загадили, потому что воровали и гадили, а не строили и убирали.
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(без названия)
CHIPOLINO написал 04.04.2018 15:48
Я все ждал, когда они окончательно загадят страну и начнут, за бюджетные бабки, конечно, "очищать" оную. Началось.
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г. Москва и Московская область - два самостоятельных субъекта
Многополярник написал 04.04.2018 15:45
А почему бы г. Москве не возить свое дерьмо, например, в Красноярский край или, еще лучше - на Новую Землю? А еще лучше - в Кремль. Если ты серешь в Волоколамске, то отводи там земельку и это будет территория - г. Москвы со всеми вытекающими, как говорится (штрафами, санкциями, арестами и т.д).
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забавно... вся прибыль идет разным приближенным к властям ООО
kerg написал 04.04.2018 15:30
а за последствия ответит бюджет. Например, полигон Ядрово на 75% принадлежит ООО ЦМПТ, у которого четыре совладельца - Виктор Кошкин, Анна Конопко, Александр Антонович и Алексей Волошин. Еще 25% принадлежит администрации Волоколамского района. Выручка за 2016 год &#8212; 177,2 млн руб.
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