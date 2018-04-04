Борьба с подмосковными свалками обойдется федеральному бюджету в 20 млрд рублей

Власти Московской области намерены привлечь более 20 млрд рублей для рекультивации мусорных полигонов в регионе, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радио "Говорит Москва".

"Существует федеральная программа которая позволит нам привлечь около 20 млрд руб. для того чтобы навести порядок на этих старых полигонах которые многие десятилетия принимали мусор Москвы и Подмосковья", - сказал Воробьев.

По его словам, на сегодняшний день ведется проектирование более чем десяти полигонов под рекультивацию.

Ранее Воробьев сообщил, что власти Подмосковья намерены решить проблему свалок в регионе в ближайшие 3-5 лет. "За последнее время мы закрыли 24 свалки из 39, которые были открыты в середине XX века. Какие-то из них причиняют беспокойство людям, как "Ядрово". Они закончат своё существование к концу этого года, началу 2019-го. Но 3-5 лет нужно, чтобы целиком преодолеть эту проблему. Мы 34 свалки закрыли за 4 года, это не хухры-мухры!", -