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Московский листок

Украина пообещала задерживать все выходящие из портов Крыма суда

Опубликовано 04.04.2018 в разделе комментариев 2

Украина пообещала задерживать все выходящие из портов Крыма суда

Украина будет задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без согласования с Киевом, заявил представитель украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно", - цитирует Слободяна украинское издание "Обозреватель".

По его словам, действия Украины в этом регионе на данный момент "адекватны существующим угрозам".

"Что касается того, что может сделать Россия, — может сделать много чего, но, если сделает, будем смотреть. Не будем спешить с выводами и негативными прогнозами", - пояснил он.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море российский сейнер "Норд" с десятью членами экипажа. Судно было отконвоировано в порт Бердянска. На членов экипажа составлены административные протоколы, а капитана судна Владимира Горбенко доставили в суд Херсона.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
замкад написал 04.04.2018 22:54
пиратов гонять - не богохульников по тюрьмам сажать . кишка тонка .
а вот в китае за плохое слово о Сталине американскому дипломату
нос сломали и попинали ногами . полицаи тамошние драчунов сурово
наказали - штрафом , но посоветовали пиндосам т Сталина более не оскорблять
, а то нервные китайцы могут не только нос поломать , а и все остальное .
сравните с перлами машки-алкашки ....
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Ktato
Demo написал 04.04.2018 22:26
Такими высказываниями, Украина нарушает само понятие демократии. А какое у них есть конституция?
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