Украина пообещала задерживать все выходящие из портов Крыма суда

Украина будет задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без согласования с Киевом, заявил представитель украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно", - цитирует Слободяна украинское издание "Обозреватель".

По его словам, действия Украины в этом регионе на данный момент "адекватны существующим угрозам".

"Что касается того, что может сделать Россия, — может сделать много чего, но, если сделает, будем смотреть. Не будем спешить с выводами и негативными прогнозами", - пояснил он.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море российский сейнер "Норд" с десятью членами экипажа. Судно было отконвоировано в порт Бердянска. На членов экипажа составлены административные протоколы, а капитана судна Владимира Горбенко доставили в суд Херсона.