Жителю Приморского края грозит пять лет тюрьмы за репост в Telegram

31-летний юрист из Приморского края Дмитрий Третьяков, задержанный по подозрению в призывах в экстремизму после репоста сообщений из Telegram-канала журналиста Аркадия Бабченко, останется под арестом на два месяца, сообщила в своем телеграм-канале правозащитница "Открытой России" Валентина Дехтяренко.

"Запись была сделана и репостнута в прошлом году, там Бабченко в своем стиле рассказывал, как нужно правильно митинговать. А в этом марте оперативники ворвались в квартиру Третьякова в городе Спасск-Дальний, обыскали, увезли во Владивосток, где его и арестовали за этот репост. Защищает Дмитрия по просьбе нашей правозащиты адвокат Сергей Мирошниченко, и вчера суд отклонил его жалобу на арест. Так что Третьяков теперь будет сидеть в СИЗО как минимум до 13 мая. Его обвиняют по статье 280 уголовного кодекса — если что, это как 282, только о призывах к экстремизму. Максимальный срок — 5 лет", - сообщила правозащитница.

По ее словам, судебная экспертиза решила, что своим репостом Третьяков призвал участников чата к «насильственным и деструктивным, разрушительным действиям», а среди этих действий указаны «протестные митинги».

Сам Бабченко в своем телеграм-канале поддержал Третьякова. "Раньше сажали за подпольное распространение самиздата Солженицина. Теперь сажают за подпольное распространение Бабченко… Эта страна попала во временную петлю и навсегда закольцевалась в репрессиях… Братцы мои. Будьте аккуратнее. Сесть в тюрьму — совсем не наша задача", - отметил Бабченко.