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Московский листок

Жителю Приморского края грозит пять лет тюрьмы за репост в Telegram

Опубликовано 04.04.2018 в разделе комментариев 1

Жителю Приморского края грозит пять лет тюрьмы за репост в Telegram

31-летний юрист из Приморского края Дмитрий Третьяков, задержанный по подозрению в призывах в экстремизму после репоста сообщений из Telegram-канала журналиста Аркадия Бабченко, останется под арестом на два месяца, сообщила в своем телеграм-канале правозащитница "Открытой России" Валентина Дехтяренко.

"Запись была сделана и репостнута в прошлом году, там Бабченко в своем стиле рассказывал, как нужно правильно митинговать. А в этом марте оперативники ворвались в квартиру Третьякова в городе Спасск-Дальний, обыскали, увезли во Владивосток, где его и арестовали за этот репост. Защищает Дмитрия по просьбе нашей правозащиты адвокат Сергей Мирошниченко, и вчера суд отклонил его жалобу на арест. Так что Третьяков теперь будет сидеть в СИЗО как минимум до 13 мая. Его обвиняют по статье 280 уголовного кодекса — если что, это как 282, только о призывах к экстремизму. Максимальный срок — 5 лет", - сообщила правозащитница.

По ее словам, судебная экспертиза решила, что своим репостом Третьяков призвал участников чата к «насильственным и деструктивным, разрушительным действиям», а среди этих действий указаны «протестные митинги».

Сам Бабченко в своем телеграм-канале поддержал Третьякова. "Раньше сажали за подпольное распространение самиздата Солженицина. Теперь сажают за подпольное распространение Бабченко… Эта страна попала во временную петлю и навсегда закольцевалась в репрессиях… Братцы мои. Будьте аккуратнее. Сесть в тюрьму — совсем не наша задача", - отметил Бабченко.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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ну нашли с кем бороться.
зуза написал 04.04.2018 23:04
Мудакиеще те. Для показухи отрабатывают свои нехилые зарплаты хуйвенбинов власти. Это простых людей они всегда найдут в сетях , а как что реальные угрозы и защиты от этих не жди.
Не от кого не жли.
Что защищал советский народ. Свою Родину. Свои завоевания.
А сейчас кто и что будет защищать?
Соцсети разве защищают от правды о ворах? Тьфу.
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