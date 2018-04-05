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Московский листок

Во Франции бастует каждый второй железнодорожник!

Опубликовано 05.04.2018 в разделе комментариев 0

Во Франции 3 апреля началась забастовка против реформирования Национальной компании французских железных дорог. Протест будет продолжаться еженедельно, в течение двух из пяти рабочих дней до конца июня. Об этом сообщает Международное французское радио.

Реформа, предложенная правительством, предполагает усиление конкуренции на железных дорогах. Кроме того, в рамках реформы планируется устранить льготы для железнодорожников и лишить их особого статуса, приравняв к наемным работникам. Профсоюзы опасаются, что после реформы Национальная компания может быть приватизирована.

Около 50% железнодорожников и 77% машинистов поездов вышли на забастовку. В связи с этим ожидаются значительные перебои в работе транспорта: в среднем 88% рейсов скоростных поездов TGV и 70% региональных TER будут отменены. Большие проблемы возникнут и в работе пригородных поездов RER в регионе Иль-де-Франс, предполагается отмена более 70% рейсов. Также будут отменены 25% поездов компании Eurostar, которые циркулируют между Парижем и Лондоном, Брюсселем.

Ожидается, что забастовка, организованная французскими профсоюзами CGT (Всеобщая конфедерация труда), Unsa (Национальный союз независимых профсоюзов) и CFDT (Французская демократическая конфедерация труда), продлится почти три месяца — до 28 июня. Если не удастся достичь согласия с правительством, работники железных дорог намерены бастовать каждую неделю в режиме два дня через три, в общей сложности — 36 дней.

3 апреля в Париже состоялись беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией. Активными участниками столкновений были как студенты, выступающие против реформы высшего образования, так и бастующие железнодорожники. Бастующие рабочие и студенты вместе требуют и отставки Макрона и заявляют, что повторят события мая 1968 года, что может на деле осуществиться.

- Завидовать будет, как сказал товарищ Сталин совершенно по другому поводу, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Нашим чахлым профсоюзам даже мечтать о таком трудно - чтобы 50 процентов сотрудников целой отрасли не вышли на работу. Хотя во Франции рабочие все же живут получше нашего. Может, потому и живут лучше, что умеют бороться за свои интересы?



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Во Франции бастует каждый второй железнодорожник!
Во Франции бастует каждый второй железнодорожник!
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