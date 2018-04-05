Маслихаты предлагается выбирать только по партийным спискам

Правительство Казахстана готовит еще один антидемократичный закон. По инициативе Минюста, теперь и в местные маслихаты предлагается выбирать депутатов не по персональным спискам, а по партийным. Кандидат юридических наук Мереке Габдуалиев объясняет, что последует за такими изменениями в законе.

Предлагаемые Минюстом изменения «упакованы» в красивое словосочетание – «пропорциональная избирательная модель при формировании маслихатов». Суть предлагаемых изменений состоит в том, чтобы теперь в местные маслихаты избирались не конкретные депутаты, а партии. Кто именно станет депутатом, избиратели знать не будут, так как мандаты раздадут партийные боссы, в зависимости от процента проголосовавших.

Как вы понимаете, предлагаемый законопроект «заточен» под интересы одной конкретной партии – «Нур Отан». Если на предыдущих выборах в местные маслихаты местным властям приходилось идти на фальсификации, использовать пресловутый административный ресурс и другие дурно пахнущие методы управления выборами, то, в случае выборов по партийным спискам, все значительно упрощается. Не надо агитировать за конкретного депутата, достаточно убедить избирателей отдать голоса за партию. А уж кого эта самая партия назначит депутатом, избирателя не касается.

Мереке Габдуалиев считает, что формирование местных маслихатов по партийным спискам неприемлемо по трем причинам.

— Во-первых, это противоречит Конституции, которая гарантирует каждому гражданину право избирать и быть избранным, — считает наш собеседник. – Что делать тем, кто не состоит в политических партиях? То есть в маслихаты не смогут избираться так называемые «самовыдвиженцы». Я уже не говорю о том, что интерес к выборам потеряют те, кто не симпатизирует ни одной политической партии. Во-вторых, это не будет способствовать развитию местного самоуправления. Как известно, «местные дела (уборка улиц и мусора, озеленение, освещение, водопровод и т.д.) не могут иметь «политический окрас» и быть «нур-отановскими», «коммунистическими», «акжоловскими» и т.д. Ну и, самое главное – такие выборы станут максимально управляемыми местными исполнительными органами.

Еще одна норма, предлагаемая Минюстом, касается тех, кто будет считать голоса. В настоящее время избирательные комиссии формируются из числа представителей разных партий, которые должны быть представлены в равных пропорциях. Было достаточно просто подать документы, удостоверяющие личность, и «направление» от партий. Теперь Минюст предлагает включать в состав избиркомов только тех, кто имеет «сертификат организатора выборов», получить который можно только в ЦИКе, пройдя процедуру сертификации на знание выборного законодательства.

Мереке Габдуалиев считает, что эта подзаконная норма позволит ЦИКу манипулировать этим процессом, чтобы исключить из состава избирательных комиссий оппозиционно настроенных граждан.

Более того, разработчик предлагает норму, согласно которой, «отмена решения о регистрации партийного списка или восстановление ранее снятого с регистрации партийного списка за два дня до дня голосования не допускается». Это означает, что, если даже политическая партия докажет в судебном порядке незаконность снятия с регистрации партийного списка, то норма «о двух днях до голосования» позволяет не восстанавливать ее в правах.

Ну и на десерт Минюст подготовил поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП РК).

Так, предлагается следующая редакция статьи 120 КоАП РК:

«Статья 120. Нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами.

1. Нарушение средствами массовой информации, гражданами и юридическими лицами порядка публикаций результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, а именно — неуказание организации, проводившей опрос, лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора информации, точная формулировка вопроса, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса — влечет штраф на физическое лицо в размере 15 МРП, на юридических лиц — в размере 30 МРП.

2. Опубликование в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосований в поддержку кандидатов либо политических партий в сети Интернет в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования, а также проведение опроса общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования, влекут штраф на физических лиц в размере 10 МРП, на юридических лиц — в размере 25 месячных расчетных показателей».

— С чем связан жесткий запрет на публикацию опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и т.д. в течение 5 дней до дня голосования? Если разработчик законопроекта полагает, что публикация опроса общественного мнения является формой предвыборной агитации, то насколько оправдан «пятидневный запрет» такой публикации? Представляется, что названная норма Конституционного закона вступает в противоречие с пунктом 2 статьи 27 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» о завершении предвыборной агитации «в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов», — говорит Мереке Габдуалиев.

Мереке Габдуалиев, изучив предлагаемые Минюстом законопроекты, сделал свои профессиональные выводы. Так, по его мнению:

— предлагаемые изменения в законодательство о выборах не способствуют вовлечению граждан в управление делами государства, поскольку пропорциональная избирательная модель при формировании маслихатов ставит реализацию активного избирательного права в зависимость от политической ориентации гражданина (обязательное членство в политической партии);

— предлагаемый механизм формирования составов избирательных комиссий, когда ЦИК определяет порядок сертификации граждан на знание выборного законодательства, проводит сертификацию и выдает сертификат организатора выборов, содержит риски ограничения права политических партий делегировать в состав избиркомов наиболее активных граждан;

— «коллективная» ответственность политической партии во время избирательного процесса, когда территориальная избирательная комиссия отказывает в регистрации или отменяет решение о регистрации партийного списка в случаях нарушения законодательства выдвинутыми кандидатами, доверенными лицами, содержит возможность злоупотребления таким полномочием со стороны государственных органов в отношении оппозиционных партий;

— отсутствие законодательно установленных критериев, позволяющих разграничить предвыборную агитацию и информирование граждан, создает возможность произвольного привлечения к административной ответственности за «нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами»;

— принятие предлагаемых поправок в выборное законодательство содержит риски политического инфантилизма не только политических институтов (в том числе политических партий), но и всего общества, когда граждане будут отрешены от политической жизни, перекладывая ответственность за будущее страны на государство, считая невозможным повлиять на принятие политических решений.