Придет ли Путин на Пасху поклоняться "неблагодатному огню"?

Ну, хочется нашему человеку верить в чудеса, и ничего с ним не поделаешь. Так уж он устроен.

Оттого у нас на Новый год уже 40 лет по ТВ крутят «Иронию судьбы...» с Барбарой Брыльской и счастливым концом. А на 8 марта - «Красотку» с Джулией Робертс и концом не менее счастливым.

Так произошло и с т.н. «благодатным огнем», ежегодно доставляемым из Иерусалима на Пасху в храм Христа Спасителя железнодорожным олигархом В.Якуниным.

А что? Красиво ведь. Как шеф Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного он каждый год набивает в самолет делегацию из 100 курьеров, которые и летят на «землю обетованную» за чудом.

И так 14 лет. Его не раз спрашивали журналисты по прилету во «Внуково»: «Должны ли быть верующими члены вашей делегации? В чем благодать «благодатного огня»?

И всякий раз Владимир Иванович красиво уходил от ответов. Дескать, это неважно. Главное, что все мы стремимся к добру и свету.

Уже и иерусалимские священники недоуменно пожимали плечами: «А мы и не утверждали, что огонь этот божественного происхождения. Это просто красивая традиция - дарить людям на Пасху зажжённый пламень».

Об этом же 10 марта - то ли кстати, то ли некстати - рассказал израильскому телевидению и священник Самуил Агоян, представляющий в храме гроба Господня армянскую патриархию.

Он сам трижды присутствовал и видел, как патриархи зажигали в кувуклии связки свечей от масляной лампады и выносили их паломникам. Так что ничего тут божественного или мистического (https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/71086 ).

Огонь на других языках и называется зажженный или освященный. «Благодатный» - это маркетинговый ход г-на Якунина и иже с ним.

По прибытии во «Внуково» он дает блиц-интервью СМИ и везет лампадку на машине с «мигалкой» в храм Христа Спасителя на патриаршее пасхальное богослужение. Там его уже поджидает «раб божий Владимир», чтобы зажечь от привезенного сувенира и свою свечку.

А вход в ХХС - по спецпрокускам. Так что при всем желании невозможно узнать, снизошла ли на кого-то из посетителей персональная благодать, ежели им после президента что-нибудь обломится.

А какую «благодать» получила от «иерусалимского чуда» наша страна? Впервые г-н Якунин привез его в Россию в 2003 г. Я только кое-что напомню, а вы уж сами делайте выводы.

1 сентября 2004 г. Захват чеченскими бандитам бесланской школы. Штурм. Свыше 300 убитых, из них 186 детей.

10 июля 2006 г. В аэропорту Иркутска при посадке потерпел крушение аэробус А-310. 125 жертв.

17 августа 2009 г. Техногенная авария на Саяно-Шушенской ГЭС. В машинном зале захлебнулись и утонули 75 рабочих и служащих.

5 декабря 2009 г. - пожарище в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», 156 сгоревших и задохнувшихся от ядовитого газа.

8-9 мая 2010 г. Два взрыва в междуреченской шахте «Распадская» погребли под завалами 90 горняков.

10 июля 2011 г. На Куйбышевском водохранилище в Татарстане пошел ко дну дизель-электроход «Булгария». Утонули 122 пассажира, в т.ч. 28 детей и подростков.

6-7 июля 2012 г. Наводнение в Крымске. Вода погребла под собой 171 жителя.

31 октября 2015 г. В небе над Синайским полуостровом (Египет) развалился Airbus A321. Погибло 224 пассажира и членов экипажа.

25 декабря 2016 г. В Черное море под Сочи рухнул при взлете Ту-154 Минобороны. 92 пассажира и членов экипажа превратились во «фрагменты».

11 февраля 2017 г. При взлете из «Домодедова» в Раменском районе Подмосковья упал Ан-148. 71 убитый пассажир.

25 марта 2018 г. В кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» сгорели заживо 64 посетителя. Большинство дети.

Почему же «благодатный огонь» от миллиардера Якунина не спас нас от этих и других таких же несчастий?

Так, может, пора уже привлекать его вместе с патриархом Кириллом к уголовной ответственности за мошенничество, связанное с обманом миллионов людей?