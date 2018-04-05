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Московский листок

Депутатам "Мурку" можно, а священникам - нельзя!

Опубликовано 05.04.2018 в разделе комментариев 0

церковь рпц кирилл
Депутатам "Мурку" можно, а священникам - нельзя!

Патриарх Кирилл потребовал от священника, который исполнил «Мурку» в трапезной московского храма, уехать из Москвы, сообщил РБК пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Об обстоятельствах выступления священника позднее в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал протодиакон РПЦ Андрей Кураев. «Солистом выступает личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы», — сообщил он. Также он отметил, что застолье, где спел песню священник, происходило в трапезной московского храма иконы Божьей Матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово.

***

Ну, у нас "Мурку" по Первому каналу поют депутаты Государственной думы в звании генерала юстиции, и ничего. А тут провинциальный попик в кругу своих спел... У нас бывает, "святые отцы" и не такими вещами грешат, и как-то сходит с рук. 

А вот если бы наш отец и пастырь всея Руси извергнул бы депутатшу за "Мурку" и отправил бы обратно в Симферополь, было бы поучительно. 

А тираспольского попа всякий обидеть может.

А.Б.



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