Меньше тысячи...

Средней российской семье из трех человек нужно ежемесячно 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга "Ромир".
В марте текущего года в ходе всероссийского опроса населения "Ромир" задал респондентам один из традиционных вопросов — сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для "нормальной жизни".
Каждая пятая семья (21%) готова "нормально" прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети российских семей (66%) претендуют для обеспечения "нормальной жизни" на ежемесячный доход в 45-120 тысяч рублей. И 13% респондентов считают, что для поддержания "нормальной жизни" им необходимо в среднем более 120 тысяч рублей для семьи из трех человек.
"Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей", — говорится в исследовании.
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Надеюсь, понятно, что это не сколько получает каждая семья, а сколько бы она хотела получать при нынешнем своем уровне жизни. То есть в реальности средняя российская семья определенно имеет меньше 25 тысяч рублей в месяц на человека. Меньше 1 тысячи рублей в день на всё - квартплату, одежду, транспорт, не говоря о хлебе насущном.
Сразу вспомнились давние слова Руслана Хасбулатова, что у нас очень хороший народ - дашь немножко хлебушка, водички, и он доволен.
Конечно, на 25 тысяч рублей в месяц человек прожить может, и если в провинции, где уровень цен пониже, то и вполне терпимо. Где хлебушек стоит около 10 рублей, а не как я вчера купил багет за 90 - вкусный, конечно, но ведь и дорого.
Хорошо, когда жизнь человека наполнена духовными ценностями, а до "презренного металла" и дела нет. Однако ж "металл" все время напоминает о своем существовании.
Сейчас можно недорого и прилично одеться, можно прогуляться пешком вместо поездки на трамвае.
Но ведь бывают же и "непредвиденные" крупные расходы, которые вполне можно предвидеть. Ну как шинель Акакия Акакиевича... И с доходов меньше тысячи рублей в день на это уже ничего и никак не выкраивается. И как жить? Да как в песне:
Будьте здоровы, живите богато,
Насколько позволит вам ваша зарплата.
А если зарплата вам жить не позволит,
То что ж, не живите, никто не неволит.
брэд написал 05.04.2018 09:53
Одновременно Росстат не включает в статистику зарплаты вознаграждения по итогам года и иные единовременные выплаты, хотя вознаграждения по итогам года можно называть 13-й зарплатой, и так она неофициально в СССР и называлась. Особенно большие вознаграждения по итогам года получают директора, это всем известно, но статистики эти суммы в зарплаты не включают.
Таким образом, для беднейшей части населения статистики включают в зарплату суммы, которые они не видели и только предполагают. Для богатейшей части населения они в статистику зарплаты наоборот не включают суммы, которые официально есть, и которые не нужно предполагать.
Понятно, на кого работает Росстат, какой класс им руководит, интересы какого класса он отражает.
И, само собой, нет никакой "нации", это видно уже хотя бы по той разнице в оценке нормального дохода, который желают для себя разные слои населения. Кому то жемчуга не хватает, кто-то обойдется и хлебом с маслом, был бы качественный хлеб и масло не из пальмового масла.
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед039ДальССкий написал 05.04.2018 09:53
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Анатолик, а чего ты этот пост снял?
Я же тупой, и хотел спросить: иГде ты такой хлебушко закупаешь?
У нас в брюлюлЁвских пятерочках-диксях-перкрестакх-магнитах булки эти = по 37-39 рублей.
МгЁт это у тебя , там, в парижах на илисейских огородах, за такую, да за заценку, да булками = хрустят?
А!
не пыжься, воССтановлю и в этот раз, влЁгкую... гы-гы-гы
докторжЫдщхохлокамунякобараномудаковед038ДальССкий написал 05.04.2018 09:51
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по 10рэ не вижу, а по 13рэ за батон в пятерочке в моих московских бирюлях-йебенях лежит постоянно, и не только в ней.
дай личку, сброшу фотки...
гы написал 05.04.2018 09:49
А ты, дурак, видимо, не понимаешь.
И что тащиться 3 часа на дурака поглядеть?
кстати, написал 05.04.2018 09:49
СтарпЁр написал 05.04.2018 09:45
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гы написал 05.04.2018 09:41
Ну 12-15-17 - какая разница, цифры одного порядка. Но то, что такая смешная разница кого-то волнует, тоже говорит в пользу бедности
старче написал 05.04.2018 09:40
Нефер написал 05.04.2018 09:40
Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем." Да здравствует Социалистическая революция!!!
Александр Загонов** написал 05.04.2018 09:35
гы написал 05.04.2018 09:33
Sergo написал 05.04.2018 09:33
в Республике Марий-Эл написал 05.04.2018 09:33
Azinus написал 05.04.2018 09:24
вот написал 05.04.2018 08:46
неспособны, написал 05.04.2018 08:41