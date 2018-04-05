Меньше тысячи...

Средней российской семье из трех человек нужно ежемесячно 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга "Ромир".

В марте текущего года в ходе всероссийского опроса населения "Ромир" задал респондентам один из традиционных вопросов — сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для "нормальной жизни".

Каждая пятая семья (21%) готова "нормально" прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети российских семей (66%) претендуют для обеспечения "нормальной жизни" на ежемесячный доход в 45-120 тысяч рублей. И 13% респондентов считают, что для поддержания "нормальной жизни" им необходимо в среднем более 120 тысяч рублей для семьи из трех человек.

"Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей", — говорится в исследовании.

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Надеюсь, понятно, что это не сколько получает каждая семья, а сколько бы она хотела получать при нынешнем своем уровне жизни. То есть в реальности средняя российская семья определенно имеет меньше 25 тысяч рублей в месяц на человека. Меньше 1 тысячи рублей в день на всё - квартплату, одежду, транспорт, не говоря о хлебе насущном.

Сразу вспомнились давние слова Руслана Хасбулатова, что у нас очень хороший народ - дашь немножко хлебушка, водички, и он доволен.

Конечно, на 25 тысяч рублей в месяц человек прожить может, и если в провинции, где уровень цен пониже, то и вполне терпимо. Где хлебушек стоит около 10 рублей, а не как я вчера купил багет за 90 - вкусный, конечно, но ведь и дорого.

Хорошо, когда жизнь человека наполнена духовными ценностями, а до "презренного металла" и дела нет. Однако ж "металл" все время напоминает о своем существовании.

Сейчас можно недорого и прилично одеться, можно прогуляться пешком вместо поездки на трамвае.

Но ведь бывают же и "непредвиденные" крупные расходы, которые вполне можно предвидеть. Ну как шинель Акакия Акакиевича... И с доходов меньше тысячи рублей в день на это уже ничего и никак не выкраивается. И как жить? Да как в песне:

Будьте здоровы, живите богато,

Насколько позволит вам ваша зарплата.

А если зарплата вам жить не позволит,

То что ж, не живите, никто не неволит.