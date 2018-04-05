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Московский листок

Меньше тысячи...

Опубликовано 05.04.2018 автором в разделе комментариев 16

опрос деньги зарплата
Меньше тысячи...

Средней российской семье из трех человек нужно ежемесячно 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга "Ромир". 

В марте текущего года в ходе всероссийского опроса населения "Ромир" задал респондентам один из традиционных вопросов — сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для "нормальной жизни". 

Каждая пятая семья (21%) готова "нормально" прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети российских семей (66%) претендуют для обеспечения "нормальной жизни" на ежемесячный доход в 45-120 тысяч рублей. И 13% респондентов считают, что для поддержания "нормальной жизни" им необходимо в среднем более 120 тысяч рублей для семьи из трех человек. 

"Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей", — говорится в исследовании.

***

Надеюсь, понятно, что это не сколько получает каждая семья, а сколько бы она хотела получать при нынешнем своем уровне жизни. То есть в реальности средняя российская семья определенно имеет меньше 25 тысяч рублей в месяц на человека. Меньше 1 тысячи рублей в день на всё - квартплату, одежду, транспорт, не говоря о хлебе насущном. 

Сразу вспомнились давние слова Руслана Хасбулатова, что у нас очень хороший народ - дашь немножко хлебушка, водички, и он доволен.

Конечно, на 25 тысяч рублей в месяц человек прожить может, и если в провинции, где уровень цен пониже, то и вполне терпимо. Где хлебушек стоит около 10 рублей, а не как я вчера купил багет за 90 - вкусный, конечно, но ведь и дорого.

Хорошо, когда жизнь человека наполнена духовными ценностями, а до "презренного металла" и дела нет. Однако ж "металл" все время напоминает о своем существовании.

Сейчас можно недорого и прилично одеться, можно прогуляться пешком вместо поездки на трамвае.

Но ведь бывают же и "непредвиденные" крупные расходы, которые вполне можно предвидеть. Ну как шинель Акакия Акакиевича... И с доходов меньше тысячи рублей в день на это уже ничего и никак не выкраивается. И как жить? Да как в песне:

Будьте здоровы, живите богато,

Насколько позволит вам ваша зарплата.

А если зарплата вам жить не позволит,

То что ж, не живите, никто не неволит.



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Всего комментариев к статье: 16
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Средняя зарплата от Росстата завышена
брэд написал 05.04.2018 09:53
Средняя зарплата от Росстата завышена. Она включает в себя некоторую часть, которую Росстат считает нужным включить, не имея на то оснований. Это якобы скрытая (неучтенная) часть зарплаты, та самая мифическая "в конвертах".
Одновременно Росстат не включает в статистику зарплаты вознаграждения по итогам года и иные единовременные выплаты, хотя вознаграждения по итогам года можно называть 13-й зарплатой, и так она неофициально в СССР и называлась. Особенно большие вознаграждения по итогам года получают директора, это всем известно, но статистики эти суммы в зарплаты не включают.
Таким образом, для беднейшей части населения статистики включают в зарплату суммы, которые они не видели и только предполагают. Для богатейшей части населения они в статистику зарплаты наоборот не включают суммы, которые официально есть, и которые не нужно предполагать.
Понятно, на кого работает Росстат, какой класс им руководит, интересы какого класса он отражает.
И, само собой, нет никакой "нации", это видно уже хотя бы по той разнице в оценке нормального дохода, который желают для себя разные слои населения. Кому то жемчуга не хватает, кто-то обойдется и хлебом с маслом, был бы качественный хлеб и масло не из пальмового масла.
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Re: Имаю вопроСС к = Баранову.
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед039ДальССкий написал 05.04.2018 09:53
= " я вчера купил багет за 90 - вкусный, конечно, но ведь и дорого."___________чОбанов.
.
Анатолик, а чего ты этот пост снял?
Я же тупой, и хотел спросить: иГде ты такой хлебушко закупаешь?
У нас в брюлюлЁвских пятерочках-диксях-перкрестакх-магнитах булки эти = по 37-39 рублей.
МгЁт это у тебя , там, в парижах на илисейских огородах, за такую, да за заценку, да булками = хрустят?
А!
не пыжься, воССтановлю и в этот раз, влЁгкую... гы-гы-гы
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Re: какому-то азианусу
докторжЫдщхохлокамунякобараномудаковед038ДальССкий написал 05.04.2018 09:51
=="Где же вы видели хлеб по 10 рэ? Даже в провинции хлеб от 17 до 24 рэ ..."______Азианус
.
по 10рэ не вижу, а по 13рэ за батон в пятерочке в моих московских бирюлях-йебенях лежит постоянно, и не только в ней.
дай личку, сброшу фотки...
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Re: буду я не пьян и не дурак
гы написал 05.04.2018 09:49
Да вот или дурак, или с утра уже принял. 25 тысяч - это опрос "Ромира", а Баранов как раз сомневается: "Надеюсь, понятно, что это не сколько получает каждая семья, а сколько бы она хотела получать при нынешнем своем уровне жизни".
А ты, дурак, видимо, не понимаешь.
И что тащиться 3 часа на дурака поглядеть?
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Re: к профсоюзной борьбе
кстати, написал 05.04.2018 09:49
на полном серьезе. Если будет делать хоть, что-то (адекватность вторична), то будут хоть какие-то результаты.
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было же сказано- затянуть пояса!
СтарпЁр написал 05.04.2018 09:45
и нечего жаловаться, вся страна ракеты делает, ей жрать некогда
***
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Re: Re: Даже в провинции хлеб от 17 до 24 рэ ...
гы написал 05.04.2018 09:41
Цитато: "...хлебушек стоит около 10 рублей..."
Ну 12-15-17 - какая разница, цифры одного порядка. Но то, что такая смешная разница кого-то волнует, тоже говорит в пользу бедности
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Баранову
старче написал 05.04.2018 09:40
Толя! ***** буду я не пьян и не дурак. Пасусь на твоем форуме уже лет пять. Ты приехай ко мне в гости. Это недалеко,три часа максимум... Я тебя,что называется,рылом натычу в действительность... Какие на х.уй 25 тысяч?! Приезжай,жду,если не слабо...
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Ешь богатых!!!
Нефер написал 05.04.2018 09:40
"
Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем." Да здравствует Социалистическая революция!!!
Ответить
Re: Даже в провинции хлеб от 17 до 24 рэ ...
Александр Загонов** написал 05.04.2018 09:35
От 17р и выше - так будет правильно. В нашем городишке (север Иркутской области) - 35р.
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Re: Где же вы видели хлеб по 10 рэ?
гы написал 05.04.2018 09:33
Провинция она разная. Например, г.Сыктывкар хлеб "ржаной" цена 10 р.
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Презревшие равенство обречены на рабство
Sergo написал 05.04.2018 09:33
Все в мире относительно. В том числе бедность и богатство. "Достойная зарплата" должна быть у кого? А у кого должна быть менее достойная зарплата? Кто решает? Например, кто должен больше "получать" врач, инженер, учитель, милиционер, рабочий, министр, если они равно добросовестно трудятся по 8 часов в день? Причем каждый из них работает не на себя, а на все общество? С какой стати в системе разделения общественного труда образованы привилегированные места, недоступные "чужим"? Речь вести следует не о "прожиточных минимумах" и не о "достойном" заработке, следует говорить о РАВЕНСТВЕ, о жесточайшей УРАВНИЛОВКЕ, высмеянной перестроечными ИДИОТАМИ, продажными "академиками", партийными "учеными", "творческой интеллигенцией", пародистами, куплетистами, балеринами, виолончелистами, "узниками совести", "правозащитниками" и просто рядовыми дураками и мерзавцами. "Равенство в нищете!" "Казарма"! Не накушались еще неравенства? Все еще остаются иллюзии успеть сожрать своего ближнего до того как сожрут вас? Все хорошо, жить можно, только платили бы побольше новые господа? Еще морщите брезгливо носики на "совок"? Ну-ну...
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Хлеб дешевле 10 р
в Республике Марий-Эл написал 05.04.2018 09:33
В г. Йошкар-Ола, в частности.
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(без названия)
Azinus написал 05.04.2018 09:24
Где же вы видели хлеб по 10 рэ? Даже в провинции хлеб от 17 до 24 рэ ...
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семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей
вот написал 05.04.2018 08:46
как говориться : мечтать не вредно!
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к профсоюзной борьбе
неспособны, написал 05.04.2018 08:41
выбрали бюрократию, Путина? Ну так значит идите к путинским бюрократам в мэрдии там, управы и кричите: дайте денег, отцы благодетели, мы вас выбрали, всю вертикаль вашу поганую!
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