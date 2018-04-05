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Московский листок

США пообещали ввести санкции против российских олигархов уже на этой неделе

Опубликовано 05.04.2018 в разделе комментариев 0

США пообещали ввести санкции против российских олигархов уже на этой неделе

США уже на этой неделе планируют ввести санкции против "близких к Владимиру Путину и российскому правительству олигархов" в ответ на предполагаемое вмешательство РФ в президентские выборы, сообщают Reuters и телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.

Как ожидается, ограничения будут введены в отношении пяти российских организаций и 19 человек. Имена тех, кого могут затронуть санкции не называются.

Ранее СМИ сообщали, что спецпрокурор Роберт Мюллер допросил по "российскому делу" как минимум двух российских олигархов и направил запрос о предоставлении информации еще одному. Следователи им задавали вопросы относительно возможного финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа. Имена бизнесменов не раскрываются.

В середине марта Минфин США подготовил новый санкционный список, в который вошли 19 физических лиц и 5 организаций из России. Ограничительные меры ввели в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки" (CAATSA) и указом о "Блокировке собственности лиц, вовлеченных в преступную деятельность в киберпространстве".

 



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