Россияне стали плохо относиться к Великобритании

К Великобритании относятся плохо 51% россиян, еще 25% симпатизирует этой стране, сообщает РБК со ссылкой на мартовский опрос Левада-центра. В 2008 году к Великобритании хорошо относились 61% россиян, плохо — 21%.

Согласно результатам исследования, очень плохо к Великобритании относятся 19% наших соотечественников, еще 32% опрошенных - скорее плохо.

При этом, большинство россиян (81%) знают в той или иной степени о "деле Скрипаля". Из них лишь 9% респондентов считают обвинения России в причастности к отравлению обоснованными. 31% участников опроса сочли эти утверждения скорее необоснованными, еще 41% считают их совершенно необоснованными.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Британские власти неоднократно утверждал, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" российского происхождения.