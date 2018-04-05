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Московский листок

Россияне стали плохо относиться к Великобритании

Опубликовано 05.04.2018 в разделе комментариев 3

Россияне стали плохо относиться к Великобритании

К Великобритании относятся плохо 51% россиян, еще 25% симпатизирует этой стране, сообщает РБК со ссылкой на мартовский опрос Левада-центра. В 2008 году к Великобритании хорошо относились 61% россиян, плохо — 21%.

Согласно результатам исследования, очень плохо к Великобритании относятся 19% наших соотечественников, еще 32% опрошенных - скорее плохо.

При этом, большинство россиян (81%) знают в той или иной степени о "деле Скрипаля". Из них лишь 9% респондентов считают обвинения России в причастности к отравлению обоснованными. 31% участников опроса сочли эти утверждения скорее необоснованными, еще 41% считают их совершенно необоснованными.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Британские власти неоднократно утверждал, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" российского происхождения.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Мэйка взбесилась в предчувствии референдума о присоединении к России
С,П.Вдиван написал 05.04.2018 11:28
В результате британцы не получат мост до питера и газопровод в лондон
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(без названия)
Локи написал 05.04.2018 11:15
что это нам говорит о россиянах?
только то что это управляемое по зомбоящику тупое безмозглое быдло
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(без названия)
паки написал 05.04.2018 11:14
Это накачанная пропаганда кремлевских троллей! По моему россиянам все по х.., пока Воры Пу совсем все не отберут!
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