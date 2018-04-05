Патриарх Кирилл осудил любовь к деньгам

Стяжательство и сребролюбие приводят к потере всех идеалов и ценностей, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду в ходе Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

"Сребролюбие есть опасная духовная болезнь, когда деньги, материальные ценности становятся главной целью в жизни. Человек пленяется возможностью обретать некую власть, расширять свои возможности, удовлетворять свои потребности. Ради этого он и стяжает деньги, но в какой-то момент, когда стяжание превращается в страсть, он уже не думает, как эти деньги потратить, — главной целью его жизнью становится приобретение материальных средств. Сребролюбивый человек не может иметь никаких идеалов, потому что сребролюбие заслоняет все возможные идеалы и ценности. В конце концов такой человек подпадает под полную власть диавола, который управляет им посредством денег.", - цитирует патриарха сайт Московской патриархии.

По словам его словам, пример Иуды является ярким свидетельством тому, что может сделать с человеком жажда наживы, жадность и "желание обладать материальными благами как высшей ценностью".

При этом он отметил, что сами по себе деньги "нравственно нейтральны, потому что они могут использоваться для любых целей, в том числе самых добрых". "Мы знаем, как люди последние деньги приносят в храм, чтобы помочь бедным, или чтобы построить церковь, или чтобы участвовать в каких-то добрых делах. Но мы знаем и такие примеры, когда люди сверхбогатые, способные в силу своих возможностей помогать многим, никому не помогают… Ведь сами по себе материальные ценности ценностью не являются. Ценностью может стать только то, что является производным от использования материальных ценностей. Но сребролюбивый человек не видит этой перспективы, он связывает получение денег только с собственным благополучием и попадает в ловушку, в полную зависимость от материальных средств.", - отметил священнослужитель.

Примечательно, что по разным подсчетам, бурная коммерческая деятельность Кирилла до вступления на пост главы РПЦ принесла ему капиталы в 1,5-4 млрд долларов. Патриарха неоднократно уличали в материальных слабостях, на которые, согласно церковным канонам, он не имеет права. Известно, что в распоряжении Кирилла есть квартира в знаменитом "Доме на набережной", дворцы в Переделкине и Геленджике, яхты, золотые часы Breguet, и несколько автомобилей премиум-класса.