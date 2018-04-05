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Московский листок

Патриарх Кирилл осудил любовь к деньгам

Опубликовано 05.04.2018 в разделе комментариев 6

Патриарх Кирилл осудил любовь к деньгам

Стяжательство и сребролюбие приводят к потере всех идеалов и ценностей, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду в ходе Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

"Сребролюбие есть опасная духовная болезнь, когда деньги, материальные ценности становятся главной целью в жизни. Человек пленяется возможностью обретать некую власть, расширять свои возможности, удовлетворять свои потребности. Ради этого он и стяжает деньги, но в какой-то момент, когда стяжание превращается в страсть, он уже не думает, как эти деньги потратить, — главной целью его жизнью становится приобретение материальных средств. Сребролюбивый человек не может иметь никаких идеалов, потому что сребролюбие заслоняет все возможные идеалы и ценности. В конце концов такой человек подпадает под полную власть диавола, который управляет им посредством денег.", - цитирует патриарха сайт Московской патриархии.

По словам его словам, пример Иуды является ярким свидетельством тому, что может сделать с человеком жажда наживы, жадность и "желание обладать материальными благами как высшей ценностью".

При этом он отметил, что сами по себе деньги "нравственно нейтральны, потому что они могут использоваться для любых целей, в том числе самых добрых". "Мы знаем, как люди последние деньги приносят в храм, чтобы помочь бедным, или чтобы построить церковь, или чтобы участвовать в каких-то добрых делах. Но мы знаем и такие примеры, когда люди сверхбогатые, способные в силу своих возможностей помогать многим, никому не помогают… Ведь сами по себе материальные ценности ценностью не являются. Ценностью может стать только то, что является производным от использования материальных ценностей. Но сребролюбивый человек не видит этой перспективы, он связывает получение денег только с собственным благополучием и попадает в ловушку, в полную зависимость от материальных средств.", - отметил священнослужитель.

Примечательно, что по разным подсчетам, бурная коммерческая деятельность Кирилла до вступления на пост главы РПЦ принесла ему капиталы в 1,5-4 млрд долларов. Патриарха неоднократно уличали в материальных слабостях, на которые, согласно церковным канонам, он не имеет права. Известно, что в распоряжении Кирилла есть квартира в знаменитом "Доме на набережной", дворцы в Переделкине и Геленджике, яхты, золотые часы Breguet, и несколько автомобилей премиум-класса.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
Святой Пигидий написал 05.04.2018 13:15
Хм... Значит, небольшая история:
.
Приходит наш православный патриот к попу:
- Батюшка, - говорит, - надо кота отпеть!
- Нет, сын мой, не положено.
- А что ж делать?
- Ну, пойди вон туда, через дорогу, там коммерческая церковь, они за деньги все, что хочешь, сделают.
- А хватит ли денег, у меня только 1000 баксов?
- А что же ты сразу не сказал, что у тебя кот крещеный?!
.
Собственно, в этой коротенькой истории вся суть ОПГ РПЦ.
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(без названия)
знаменатель написал 05.04.2018 12:57
несите деньги в церковь!
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(без названия)
Абракадабра написал 05.04.2018 12:04
Ну, да, ну, да ! "Ролллингсы" за миллионы носят только олигархи и патриархи! Это "бог"( явно не Христос) дал им возможность "прихватизировать" страну?! Быдло- масса должна только ходить строем, кричать "Ура Хозяину!", пахать за гроши, молиться непонятному и явно несправедливому в данной ситуации "Богу"( Или церковным паразитам?)и желательно сдохнуть пораньше, до нищей пенсии, разворованного пенсионного фонда!
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(без названия)
стоик1137 написал 05.04.2018 12:02
Гундяй-вонючка по себе судит?
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добрые дела...
Калькулятор написал 05.04.2018 11:55
если бы мне кто принес денег беспроцентно и безвозвратно, чтоб я построил заводик, я бы тоже считал это добрым делом.
скажите, что это для моей наживы? нет - я же зарплату платить буду...
гыгы
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откровения
макробий4-5 написал 05.04.2018 11:46
Патриарх все это испытал на собственном опыте. Запишем ему, что он глаголет собственную истину.
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