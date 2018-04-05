Крымские моряки в украинском плену ждут "вежливых людей", а не "всех имеющихся механизмов" МИД РФ

Москва задействовала все имеющиеся механизмы для освобождения захваченного погранслужбой Украины российского судна «Норд» и его экипажа. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Мы задействовали все имеющиеся в нашем распоряжении возможности для того, чтобы освободить 10 рыбаков, которые на судне попали в руки береговой охраны Украины <…> Был вызван в МИД поверенный в делах Украины (Руслан – iz.ru.) Нимчинский, с ним состоялся довольно предметный разговор, вручена нота (протеста. – iz.ru)», – цитирует дипломата «РИА Новости».

Карасин также отметил, что российская сторона всё же рассчитывает на здравый смысл Киева. «Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми», – сказал дипломат. Он сообщил, что пока все попытки дипломатов генконсульства РФ в Харькове видеть экипаж безрезультатны.

«Но хочу вас заверить в том, что все меры, которые в нашем распоряжении есть, мы будем использовать для того, чтобы рыбаки были освобождены», – подчеркнул Карасин.

25 марта крымское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в водах Азовского моря. На борту, отбуксированного в Бердянск сейнера находятся 10 российских рыбаков. Им не позволяют сойти на берег и встретиться с представителем РФ, принуждая признать себя гражданами Украины.

Капитану судна Владимиру Горбенко предъявлены обвинения в «нарушении порядка въезда в Крым». 4 апреля его вывезли на заседание суда в Херсон, моряку грозит до пяти лет лишения свободы.

РФ потребовала немедленно отпустить экипаж и судно. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта…».

4 апреля Украина заявила о намерении задерживать все суда, выходящие из Крыма. При этом Черноморский флот сообщил о готовности патрулировать акватории Черного и Азовского морей для недопущения украинского пиратства.

Виктор Алкснис так прокомментировал "имеющиеся механизмы":

- Последние годы официальные СМИ уверяли нас, что Россия благодаря ВВП наконец поднялась с колен и теперь может поставить всех своих недругов на положенное им место. Я с замиранием духа ждал этого момента и даже приготовился поступиться принципами и признать свою неправоту в плане неоправданно злого и критического отношения к бессменному Владимиру Владимировичу. И вот наступил момент истины, вернее, их оказалось целых два - Украина самым наглым образом захватила в Азовском море наш рыболовецкий траулер и теперь измывается над захваченными российскими гражданами, а в Латвии запретили среднее образование на русском языке. И что? А ничего, все как обычно, Кремль делает вид, что ничего существенного не произошло. Хотя даже Госдума единогласно приняла заявление, в котором выразила свое возмущение по поводу запрета русского языка в латвийских школах и рекомендовала принять в отношении Латвии конкретные экономические санкции.

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