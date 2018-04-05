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Московский листок

В Кремле заявили об отсутствии в России олигархов

Опубликовано 05.04.2018 в разделе комментариев 7

В Кремле заявили об отсутствии в России олигархов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов и призвал СМИ отказаться от употребления этого термина. " Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов", - заявил Песков комментируя сообщения СМИ о возможном введении санкций США против российских бизнесменов из ближайшего окружения Владимира Путина.

По его словам, Кремль не располагает информацией о допросах и обысках российских бизнесменов в США. "Мне неизвестно об информации, поступавшей от представителей российского крупного бизнеса на этот счет", - сказал Песков.

Напомним, накануне телекомпания CNN сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер допросил по "российскому делу" как минимум двух российских олигархов. Следователи им задавали вопросы относительно возможного финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа. Еще одному российскому бизнесмену был направлен запрос о беседе.

В свою очередь агентство Reuters и телеканал Fox News сообщили, что США уже к концу этой недели планируют ввести санкции против "близких к Владимиру Путину и российскому правительству олигархов" в ответ на предполагаемое вмешательство РФ в президентские выборы.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Re: предлагаю это законодательно закрепить!
Да-да! написал 05.04.2018 15:09
Или обязать все СМИ писать в скобках (отсутствует в России).
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(без названия)
dianakarpova написал 05.04.2018 14:26
Ура! Наконец то я нашла способ зарабатывать очень хорошие деньги! Учитесь друзья! http://failclicks.ru/public/6380713741466522
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(без названия)
зюзя написал 05.04.2018 14:24
Сечин, Миллер, Мордашев, Тимченко, Ротенберг- эти ребята всего добились сами, форбс вообще пятая колонна, а часы писького за 37 миллионов навка накатала.
Дворкович не давно подобное заявлял,письков повторил. Обнаглела путинская бригада, обворовали всю страну,оккупанты. Усманов перестал быть резидентом торгового центра р.ф налоги платит в Швейцарии, это же надо здесь грабить а вкладывать в запад
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(без названия)
Святой Пигидий написал 05.04.2018 14:15
Все правильно сказал Письков, который в силу своих функциональных обязанностей неустанно озвучивает заветные мысли нашего великого вошьдя! Что есть в телевизоре на кисель-тв, то и есть на самом деле: враги там всякие, скорбь по разнарядке, всенародная поддержка нашего духовного воина, наши победы в сириях... все это есть! А чего в телевизоре нет - того нет и в реальности быть не может. Вот кто-нибудь видел по телевизору этих олигархов? Зуб даю, что никто не видел! Так откуда ж они в жизни реальной возьмутся? Молодец Письков!
.
Кстати... "примерно половина российских интернет-пользователей спокойно переживет гипотетическое исчезновение интернета. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного..." - ну, кто проводил этот патриотический "опрос"? Правильно, пропагандон Федоров из так называемого ВЦИОМа (https://hitech.newsru.com/article/05apr2018/internet_opros). Пастухи заблаговременно готовят наш великий народ к исчезновению интернета, потому как нах нам нужен этот интернет, если у нас есть телевизор!
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Или из Вашингтона, если судить по IP адресу.
Азер. Забанько написал 05.04.2018 13:55
Олигархия - ент (если по Ленину) когда крупный финансовый капитал сращивается с государством. Иначе говоря, когда финансовый капитал превращается в государство и наоборот. Однако в этом состоянии кому-то предстоит исчезнуть; либо россии, либо олигархии. Одновременное пребывание в двух состояниях вряд ли возможно..
Если подойти к проблеме с такой точки зрения, что "россия" не в состоянии располагать собственной финансовой системой (а ент болезнь всех постиндустриальных стран) - тут Песокв прав. Откуда могут быть российские олигархи, если российский рубль не совсем российский или вообще не российский. Но вот если вспомнить, что российская финсистема является продуктом ФРС - то окажется, что никакой "чисто" российской олигархии нетути и быть не может (и никогда не было), но вот американская олигархия в России - имеется. Да еще как имеется.
Что имеем по итогу? Имеем то, что российская олигархия является звеном глобальной олигархии. Олигархий есть, а вот "россию" все больше подменяют иллюзии. На место бывшей действительности всегда приходят миражи....
Наконец, когда "россии" становится все меньше, а вот олигархия наделяет себя все большими полномочиями и принимает на себя обязательства по полной ликвидации Рашаговнии - наблюдается вполне явная несовместимость "россии" и туземного отряда глобальной олигархии, из чего следует закономерный вывод: либо "россия" избавится от Путина и К. (всех, перечисленных в "кремлевском докладе плюс челядь), либо олигархи избавят своих хозяев от "россии".
Сообщаю сразу, что меня устраивают оба варианта, ибо лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Но вот Пискову следовало бы понимать, что когда олигархии в России не будет - для Пискова будет виселица.
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Эмигрант, революционер или медленно вымирающий?
Обалдевший от оборзевших написал 05.04.2018 13:46
А если вы не поняли, то к вам придут ФСБ, Прокуратура, СК, Полиция, Росгвардия, доставят в суд, где осудят и сопроводят в лагерь, где ФСИН будет над вами издеваться и убивать вас? С таким государством, жизнь в родной стране не возможна. Да и долго ли продержится сама страна? А ведь государство, это и "винтики" - чиновники имеющие ФИО и их 1/5 граждан вместе с бюджетниками, а что же остальные 4/5?
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предлагаю это законодательно закрепить!
kerg написал 05.04.2018 13:28
Обязать все СМИ да и всех физлиц называть олигархов ну скажем "эффективными менеджерами". Дума запросто подмахнет...
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