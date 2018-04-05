В Кремле заявили об отсутствии в России олигархов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов и призвал СМИ отказаться от употребления этого термина. " Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов", - заявил Песков комментируя сообщения СМИ о возможном введении санкций США против российских бизнесменов из ближайшего окружения Владимира Путина.

По его словам, Кремль не располагает информацией о допросах и обысках российских бизнесменов в США. "Мне неизвестно об информации, поступавшей от представителей российского крупного бизнеса на этот счет", - сказал Песков.

Напомним, накануне телекомпания CNN сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер допросил по "российскому делу" как минимум двух российских олигархов. Следователи им задавали вопросы относительно возможного финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа. Еще одному российскому бизнесмену был направлен запрос о беседе.

В свою очередь агентство Reuters и телеканал Fox News сообщили, что США уже к концу этой недели планируют ввести санкции против "близких к Владимиру Путину и российскому правительству олигархов" в ответ на предполагаемое вмешательство РФ в президентские выборы.