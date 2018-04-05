В Кремле заявили об отсутствии в России олигархов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов и призвал СМИ отказаться от употребления этого термина. " Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов", - заявил Песков комментируя сообщения СМИ о возможном введении санкций США против российских бизнесменов из ближайшего окружения Владимира Путина.
По его словам, Кремль не располагает информацией о допросах и обысках российских бизнесменов в США. "Мне неизвестно об информации, поступавшей от представителей российского крупного бизнеса на этот счет", - сказал Песков.
Напомним, накануне телекомпания CNN сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер допросил по "российскому делу" как минимум двух российских олигархов. Следователи им задавали вопросы относительно возможного финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа. Еще одному российскому бизнесмену был направлен запрос о беседе.
В свою очередь агентство Reuters и телеканал Fox News сообщили, что США уже к концу этой недели планируют ввести санкции против "близких к Владимиру Путину и российскому правительству олигархов" в ответ на предполагаемое вмешательство РФ в президентские выборы.
Да-да! написал 05.04.2018 15:09
dianakarpova написал 05.04.2018 14:26
зюзя написал 05.04.2018 14:24
Дворкович не давно подобное заявлял,письков повторил. Обнаглела путинская бригада, обворовали всю страну,оккупанты. Усманов перестал быть резидентом торгового центра р.ф налоги платит в Швейцарии, это же надо здесь грабить а вкладывать в запад
Святой Пигидий написал 05.04.2018 14:15
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Кстати... "примерно половина российских интернет-пользователей спокойно переживет гипотетическое исчезновение интернета. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного..." - ну, кто проводил этот патриотический "опрос"? Правильно, пропагандон Федоров из так называемого ВЦИОМа (https://hitech.newsru.com/article/05apr2018/internet_opros). Пастухи заблаговременно готовят наш великий народ к исчезновению интернета, потому как нах нам нужен этот интернет, если у нас есть телевизор!
Азер. Забанько написал 05.04.2018 13:55
Если подойти к проблеме с такой точки зрения, что "россия" не в состоянии располагать собственной финансовой системой (а ент болезнь всех постиндустриальных стран) - тут Песокв прав. Откуда могут быть российские олигархи, если российский рубль не совсем российский или вообще не российский. Но вот если вспомнить, что российская финсистема является продуктом ФРС - то окажется, что никакой "чисто" российской олигархии нетути и быть не может (и никогда не было), но вот американская олигархия в России - имеется. Да еще как имеется.
Что имеем по итогу? Имеем то, что российская олигархия является звеном глобальной олигархии. Олигархий есть, а вот "россию" все больше подменяют иллюзии. На место бывшей действительности всегда приходят миражи....
Наконец, когда "россии" становится все меньше, а вот олигархия наделяет себя все большими полномочиями и принимает на себя обязательства по полной ликвидации Рашаговнии - наблюдается вполне явная несовместимость "россии" и туземного отряда глобальной олигархии, из чего следует закономерный вывод: либо "россия" избавится от Путина и К. (всех, перечисленных в "кремлевском докладе плюс челядь), либо олигархи избавят своих хозяев от "россии".
Сообщаю сразу, что меня устраивают оба варианта, ибо лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Но вот Пискову следовало бы понимать, что когда олигархии в России не будет - для Пискова будет виселица.
Обалдевший от оборзевших написал 05.04.2018 13:46
kerg написал 05.04.2018 13:28