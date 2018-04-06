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Московский листок

30 лет назад. Александр Яковлев против Нины Андреевой

Опубликовано 06.04.2018 автором в разделе комментариев 1

перестройка гласность нина андреева
30 лет назад. Александр Яковлев против Нины Андреевой

30 лет назад, 5 апреля 1988 года, в СССР случилось крупное политическое событие. Газета "Правда" в передовой статье дала "залп из всех орудий" по Сталину и сталинистам. Подписи в передовой не было но, как выяснилось позднее, её написал член Политбюро ЦК Александр Яковлев. В качестве главной мишени в ней была избрана скромный вузовский преподаватель химии из Ленинграда Нина Андреева, которая тремя неделями ранее опубликовала в "Советской России" письмо "Не могу поступаться принципами" с очень осторожной и сдержанной критикой перестройки. "Правда" хлёстко называла письмо Андреевой "манифестом антиперестроечных сил", клеймила за оправдание Сталина, "догматизм и консервативность".

"В многочисленных дискуссиях, проходящих сегодня, остро ставится вопрос о роли И.В.Сталина в истории нашей страны. Не обходит его и публикация в «Советской России». Заявляя о поддержке Постановления ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий (1956 г.), одобрении оценок, которые даны деятельности Сталина в последних документах партии, статья на самом деле фактически пытается опрокинуть их, отделить социализм от нравственности. В угоду своей концепции автор обращается за поддержкой к Черчиллю. Отметим — приведенный ею панегирик Сталину принадлежит отнюдь не Черчиллю. Нечто подобное говорил известный английский троцкист И.Дойчер."

Ох уж эта лукавая апелляция к "нравственности"!.. Тут невольно вспоминается автор этой статьи в "Правде" — Александр Николаевич Яковлев, который позднее кратко суммировал свои взгляды словами: "Большевизм — это фашизм". А в тот момент являлся членом Политбюро ЦК КПСС, секретарём ЦК, то есть стоял на второй ступеньке в КПСС после Генсека. Что, конечно, вкупе с его словами о фашизме-большевизме, прекрасно сочетается со словом "нравственность". И позднее он любил покалякать о нравственности. Например, когда откровенно раскрыл стратегию — свою и своих соратников — в годы перестройки: "Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработали (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и "нравственным социализмом" — по революционаризму вообще."

Статья от 5 апреля 1988 исполняла первый пункт указанного плана: "авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму". А потом пошло, пошло... В настоящее время процесс зашёл даже дальше, чем предполагал Яковлев и его коллеги: он-то вроде хотел остановиться на либерализме, а в реальности сейчас "скрепами", Иваном Ильиным и уваровской триадой вовсю молотят по либералам, они только покрякивают, "а затем, в случае успеха", Власовым, Красновым и — да-да, Адольфом Алоизовичем — станут молотить уже по традиционным правым. Контрреволюция подобна Сатурну: с аппетитом пожирает собственных детишек... Если, конечно, не удастся остановить этот благодетельный процесс и развернуть его в обратную сторону, к социализму...

Но вернёмся к статье Яковлева 05.04.1988. Там есть занятная фраза, получившая развитие в литературе:

"Мы восстанавливаем в правах Правду, очищая её от поддельных и лукавых истин, уводивших в тупики общественной апатии, усваиваем урок правды, данный XXVII съездом КПСС. Но Правда оказалась во многом горькой."

У Виктора Пелевина есть ранний рассказ "Спи", один из эпизодов которого несомненно вдохновил указанный абзац. (Кстати, и упомянутые в нём "роговые очки" автор, скорее всего, позаимствовал с портрета Александра Николаевича...)

"– Ни тени сомнения! – говорил выступающий. – Надо сказать всю правду. Люди устали.

– А почему бы и нет? Конечно! – отозвались несколько бодрых голосов, и заговорили все сразу...

– Понятно, – вновь заговорил хлопнувший, – надо сначала выяснить, что из всего этого выйдет. Попробуем составить комиссию, скажем, в составе трёх человек.

– Зачем?..

– А затем, затем, что те, кто войдёт в эту комиссию, сначала попробуют сказать всю-всю правду друг другу.

Очень быстро договорились насчет членов комиссии – ими стали сам оратор и двое мужчин в синих тройках и роговых очках, похожие как родные братья: даже перхоти у обоих было больше на левом плече... Остальные вышли в коридор...

Из комнаты, откуда всё это время доносились тихие неразборчивые голоса, вдруг послышалось какое-то бульканье и треск, вслед за чем наступила полная тишина. Вся правда, видимо, была сказана, и кто-то постучал в дверь.

– Товарищи! Как дела?

Ответа не было. В маленькой толкучке у дверей начали переглядываться...

– Ломаем! – решили наконец в коридоре.

Дверь вылетела с пятого или с шестого удара... после чего он вместе с ломавшими дверь очутился в совершенно пустой комнате, на полу которой расползлась большая лужа... Хотя длинные языки мочи еще ползли к стенам, ни под столом, ни за шторами никого не было, а на стульях горбились и обвисали три пустых, обгорелых изнутри костюма. Возле ножки опрокинутого стула блестели треснутые роговые очки.

– Вот она, правда, – прошептал кто-то за спиной..."

Что ж, финал перестройки описан более чем реалистично. Правда, сам оратор и его коллеги в роговых очках, не исключая А. Н. Яковлева, не сгорели, а остались, к сожалению, живы-здоровы, но за них это сделали многие другие люди, без чинов и регалий...

В рассказе за этим следует счастливый хеппи-энд:

"Решили, что надо срочно куда-то звонить, и загорелый, которому это было доверено, уже двинулся к телефону, как вдруг все взорвались ликующими криками – впереди, в коридоре, показались исчезнувшие трое. Они были в синих спортивных трусах и кроссовках, румяные и бодрые, как из бани.

– Вот так! – закричал, махая рукой, тот, что говорил в самом начале сна. – Это, конечно, шутка, но мы хотели показать некоторым нетерпеливым товарищам…"

Увы, в реальности всё вышло иначе...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!TOTTOJATAKIDA!!!&&&- написал 06.04.2018 01:28
"30 лет назад, 5 апреля 1988 года, в СССР случилось крупное политическое событие. Газета "Правда" в передовой статье дала "залп из всех орудий" по Сталину и сталинистам. Подписи в передовой не было но, как выяснилось позднее, ее написал член Политбюро ЦК Александр Яковлев. "
- Таки ублюдок порядочный! Таки "профессиональные коммунисты", ан масс, состояли из врагов народа - Урод Пятнистый, Алкаш Мордатый, таки яковлев, шеварнадзе и так далее... То таки да... А все потому что Секира Необоснованных Репрессий таки заржавела под лавкой - то таки да...
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