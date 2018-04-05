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Московский листок

Россиянам смогут запрещать "определенные действия"

Опубликовано 05.04.2018 в разделе комментариев 2

Россиянам смогут запрещать "определенные действия"

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении в Уголовно-процессуальный кодекс новой меры пресечения — запрета определенных действий. Об этом говорится на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно новым положениям, запрет определенных действий в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. Суд может запретить подозреваемому или обвиняемому: выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает; находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; общаться с определенными лицами; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и Интернет; управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Отмечается, что суд сможет применять как отдельные типы запретов из списка, так и все сразу. Запреты можно будет применять как сами по себе, так и в качестве дополнения к другим мерам — залогу и домашнему аресту.

Кроме того, законопроект определяет предельные сроки применения нового запрета. Так для преступлений небольшой и средней тяжести такие меры могут устанавливаться на срок до 12 месяцев, для тяжких – до 24 месяцев, для особо тяжких – до 36 месяцев. Время применения запрета определенных действий по общему правилу в срок содержания под стражей включаться не будет.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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давно уже пора законодательно регламентировать все действия россиян и четко прописать что им можно
kerg написал 05.04.2018 16:11
а что нельзя и колько времени на то что можно отводится.
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(без названия)
CHIPOLINO написал 05.04.2018 16:11
Ну что, "лишенцы", дождались? "Каравай, каравай, кого хочешь выбирай...." Осталось лишиться права переписки. Ура!
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