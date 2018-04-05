Детский омбудсмен Подмосковья предложила поднять цены на школьные завтраки и обеды

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила повысить цены на завтраки и обеды в школах. Как сообщает АГН "Москва", об этом она заявила в ходе совместного заседания профильных комитетов Мособлдумы с целью обсуждения вопросов контроля за качеством питания в общеобразовательных организациях.

"Завтрак за 23-80 руб., обед за 50-180 руб. могут быть вкусными только в Госдуме. Мы провели проверки в 339 школах, 24 муниципалитетах. Я ела эту еду с детьми сама. В наших школах это невкусно! Дети едят, потому что они голодные... Я за то, чтобы стоимость наших завтраков и обедов увеличилась. Надо уходить от аукционов: поставщик выигрывает минимальную сумму и выдает еду на эту сумму соответствующего качества, нет фруктов, овощей, только каша и картошка", - сказала Мишонова.

По ее словам, многие родители выступают за снижение цен завтраков и обедов. "Но я бы не стала в этом вопросе ориентироваться на родителей, нам нужно думать о качестве еды, которую потребляют дети в наших школах", - пояснила омбудсмен.