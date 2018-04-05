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Московский листок

Детский омбудсмен Подмосковья предложила поднять цены на школьные завтраки и обеды

Опубликовано 05.04.2018 в разделе комментариев 3

Детский омбудсмен Подмосковья предложила поднять цены на школьные завтраки и обеды

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила повысить цены на завтраки и обеды в школах. Как сообщает АГН "Москва", об этом она заявила в ходе совместного заседания профильных комитетов Мособлдумы с целью обсуждения вопросов контроля за качеством питания в общеобразовательных организациях.

"Завтрак за 23-80 руб., обед за 50-180 руб. могут быть вкусными только в Госдуме. Мы провели проверки в 339 школах, 24 муниципалитетах. Я ела эту еду с детьми сама. В наших школах это невкусно! Дети едят, потому что они голодные... Я за то, чтобы стоимость наших завтраков и обедов увеличилась. Надо уходить от аукционов: поставщик выигрывает минимальную сумму и выдает еду на эту сумму соответствующего качества, нет фруктов, овощей, только каша и картошка", - сказала Мишонова.

По ее словам, многие родители выступают за снижение цен завтраков и обедов. "Но я бы не стала в этом вопросе ориентироваться на родителей, нам нужно думать о качестве еды, которую потребляют дети в наших школах", - пояснила омбудсмен.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Святой Пигидий написал 05.04.2018 16:39
Хм... а эта сучeчка, ряженая в уполномоченную по правам ребенка, не хочет поинтересоваться, сколько стоят школьные обеды, скажем, в Финляндии или в Швеции? Очень познавательно, как там у них, в загнивающей Гейропе... мля! я вот не понимаю: а зачем этим детям гопоты вообще что-то есть? Помолились на перемене - и дело в шляпе! Думаю, в нашей великой стране, уверенно идущей от победы к победе под руководством нашего великого вошьдя и духовного воина, все эти школьные обеды нужно вообще отменить! Сытость притупляет ненависть к врагам, сытость располагает к благодушию, а для нас это, когда кругом враги, никак не допустимо!
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(без названия)
Оленевод написал 05.04.2018 16:34
А чего вы хотели? Где госзакупки, там откаты.
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стоик1137 написал 05.04.2018 16:16
Агония режима, последние хапки?
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