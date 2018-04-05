ВЦИОМ заявил о небывалом росте довольных экологической обстановкой россиян

Число россиян, оценивающих экологическую обстановку в местах своего проживания как благополучную за последние 10 лет стремительно выросло, говорится в результатах исследования ВЦИОМ.

"Если в 2009 году положительно характеризовали состояние окружающей среды в месте своего проживания менее половины опрошенных - 39%, в 2018 году - уже 59%", - говорится в сообщении. Кроме того, за это время заметно снизилось число недовольных - с 58 до 38%.

При этом в прошлом году положительно оценивали экологическую обстановку в своем населенном пункте 50% опрошенных, почти каждый третий (31%) считал ее неблагополучной, еще 16% описывали ее как близкую к катастрофической.

"Оптимизм в отношении будущего растет с каждым годом: в 2017 г. 17% говорили о том, что в ближайшие несколько лет экология улучшится, в 2018 г. – 29%. Доля тех, кто придерживается противоположной точки зрения, за год снизилась с 28% до 18%", - отмечают социологи.

Увеличилось и число тех, кто считает, что экологическая обстановка в их регионе за последние пять лет улучшилась - сейчас это каждый четвертый опрошенный (25%), тогда как в 2009 году таких было 10%. Мнения о том, что экологическая обстановка ухудшилась, сейчас придерживаются 27% респондентов (в 2009 году так считали 41% опрошенных).

При этом более половины наших сограждан (54%) считают, что ответственность за экологическое состояние территорий лежит на местных и региональных властях. Еще 20% "осознает значимость роли рядовых граждан", 7% возложили ответственность на федеральные власти.