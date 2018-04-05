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Московский листок

ВЦИОМ заявил о небывалом росте довольных экологической обстановкой россиян

Опубликовано 05.04.2018 в разделе комментариев 5

ВЦИОМ заявил о небывалом росте довольных экологической обстановкой россиян

Число россиян, оценивающих экологическую обстановку в местах своего проживания как благополучную за последние 10 лет стремительно выросло, говорится в результатах исследования ВЦИОМ.

"Если в 2009 году положительно характеризовали состояние окружающей среды в месте своего проживания менее половины опрошенных - 39%, в 2018 году - уже 59%", - говорится в сообщении. Кроме того, за это время заметно снизилось число недовольных - с 58 до 38%.

При этом в прошлом году положительно оценивали экологическую обстановку в своем населенном пункте 50% опрошенных, почти каждый третий (31%) считал ее неблагополучной, еще 16% описывали ее как близкую к катастрофической.

"Оптимизм в отношении будущего растет с каждым годом: в 2017 г. 17% говорили о том, что в ближайшие несколько лет экология улучшится, в 2018 г. – 29%. Доля тех, кто придерживается противоположной точки зрения, за год снизилась с 28% до 18%", - отмечают социологи.

Увеличилось и число тех, кто считает, что экологическая обстановка в их регионе за последние пять лет улучшилась - сейчас это каждый четвертый опрошенный (25%), тогда как в 2009 году таких было 10%. Мнения о том, что экологическая обстановка ухудшилась, сейчас придерживаются 27% респондентов (в 2009 году так считали 41% опрошенных).

При этом более половины наших сограждан (54%) считают, что ответственность за экологическое состояние территорий лежит на местных и региональных властях. Еще 20% "осознает значимость роли рядовых граждан", 7% возложили ответственность на федеральные власти.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Святой Пигидий написал 05.04.2018 17:54
Хм... я думаю, что после всенародного выбора нашего старого великого вошьдя новым еще более великим вошьдем число довольных не только экологией, а вообще довольных всем возросло в разы... зуб даю, что так называемый ВЦИОм под руководством путлераста-пропагандона Федорова в самое ближайшее время сообщит об этом всем, кто еще не в курсе.
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там нигде не указано, что
Боб написал 05.04.2018 17:47
генеральный спонсор соцопроса - Чайка младший
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В Коломне - 130%
корнхолио написал 05.04.2018 17:45
)))
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В Волоколамске - 100%
Похожий написал 05.04.2018 17:42
100 % опрошенных ВЦИОМ жителей Волоколамска заявили о полном удовлетворении экологической обстановкой в районе мусорного полигона.
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еще за последний месяц социолги зафиксировали взрывной подьем довольных противопожарной
kerg написал 05.04.2018 17:25
профилактикой торговых центров и магазинов...
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