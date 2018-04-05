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Московский листок

На допросах у Мюллера "попросили остаться" Абрамовича, Вексельберга и Прохорова

Опубликовано 05.04.2018 в разделе комментариев 0

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На допросах у Мюллера "попросили остаться" Абрамовича, Вексельберга и Прохорова

В то время, когда команда спецпрокурора США по РФ Роберта Мюллера в рамках расследования возможности прямого или косвенного финансирования избирательной кампании Дональда Трампа со стороны российских бизнес-элит допрашивала двух прилетевших в Америку неназванных российских олигархов, на территории США находились три крупных бизнесмена из России, попадающих в категорию "олигарх". 

Ранее телекомпания CNN сообщила, что одного из "российских олигархов" допросили после того, как его частный самолет приземлился в районе Нью-Йорка. У него досмотрели электронные устройства. Второй бизнесмен был задержан во время своей недавней поездки в США. При этом остается неясным, обыскали ли его и проводились ли в отношении него какие-либо другие следственные действия. 

Как сообщает РБК со ссылкой на данные портала Flightradar, который отслеживает движение самолетов в онлайн-режиме, в марте в Нью-Йорке были самолеты миллиардеров Романа Абрамовича, Виктора Вексельберга и Михаила Прохорова. 

Так, самолет Boeing 767-300ER с номером P4-MES был в Нью-Йорке 12 и 16 марта, следует из данных Flightradar24. Согласно данным журнала Forbes, он принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Airbus A319 с номером M-RBUS был в Нью-Йорке 20 и 21 марта, этот самолет принадлежит миллиардеру Михаилу Прохорову. Airbus A319-115 (CJ) с номером P4-MIS с 6 по 11 марта совершил несколько перелетов в США по маршруту Бостон - Нью Йорк - Вашингтон - Нью Йорк. По данным сайта private-jet-fan.com, собирающего информацию о собственниках частных самолетов, его владелец - миллиардер Виктор Вексельберг. 

Представитель Абрамовича отказался от комментариев, но источник, близкий к бизнесмену, сообщил, что его не допрашивали в США. Представители остальных бизнесменов не ответили на запрос РБК. 

Сообщение о допросах российских олигархов появилось накануне принятия Вашингтоном новых антироссийских санкций, под которые, по данным CNN, могут попасть минимум шесть крупных бизнесменов из ближайшего круга президента РФ Владимира Путина. В Кремле заявили, что в курсе этих сообщений. Однако пресс-секретарь Путина отметил, что в России нет олигархов, а есть "представители крупного бизнеса".

От редакции: Сильные умы сидят там, на Старой площади. Отрицают наличие синонимов - ведь крупный безнес, сиречь крупный капитал - и есть олигархат. Хотя, нам-то по-коммунистически понятно, что бесит Путина и его служек вроде Пескова в слове "олигархия" - ведь сам термин есть обличение системы власти. Ведь если признать, что НАД обществом существуют в небольшом числе сверхбогатые господа, которые им и управляют - значит, и президент сам олигарх (и не может находиться на финансовой пирамидке ниже Вексельберга, Прохорова, Абрамовича), и значит у него не тридцать миллиончиков, скопленных за несколько лет, а как минимум столько же миллиардов, а то и ещё побольше. Например, если учесть Приобское месторождение, по некоторой информации только ему и принадлежащее - то вряд ли состояние Путина составляет то, что указано в недавней декларации. А если сюда ещё прибавить недавние траты его в предвыборной кампании - а это не менее 700 миллионов рублей - то вряд ли слово "олигарх" так просто забудется...

Путин потратил на предвыборную кампанию около миллиарда рублей, превысив полагающийся по закону лимит в 400 миллионов рублей в 2,5 раза, утверждает "Собеседник". По подсчетам издания, Путин потратил от 114 до 264 миллионов рублей на сбор подписей, около 65 миллионов рублей на аренду офисов под штабы и более 700 миллионов рублей на агитационные билборды. 

Президент Краснодарского фонда регионального сотрудничества Александр Краснов, фонд которого стал спонсором избирательной кампании Путина и перечислил ему 28 млн рублей, потребовал прислать ему официальный запрос по почте. "Если наши учредители сочтут необходимым, мы вам ответим", - сказал он. По наблюдениям издания, спонсоры кампании Путина попытались обойти законодательное ограничение на пожертвование от одного юрлица, поэтому пожертвования собирались от разных фондов, но нити всех фондов, утверждает издание, ведут в головной офис "Единой России". 

Д.Ч. 

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