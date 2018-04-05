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Московский листок

Трамп, как и обещал перед выборами, выстроит стену между США и Мексикой. Живую

Опубликовано 05.04.2018 в разделе комментариев 0

сша гастарбайтеры классоваяненависть мексика
Трамп, как и обещал перед выборами, выстроит стену между США и Мексикой. Живую

Президент США Дональд Трамп в среду, 4 апреля, подписал распоряжение о привлечении частей Национальной гвардии к охране границы Соединенных Штатов с Мексикой, сообщает CNN. 

"Министру обороны следует оказать содействие Министерству внутренней безопасности (МВБ) в обеспечении охраны южной границы и осуществлении других необходимых действий с целью остановить поток наркотиков, контрабандных товаров, членов бандитских группировок, иных преступников, а также незаконных иммигрантов. Министру обороны следует задействовать национальных гвардейцев для содействия в выполнении данной миссии", - указал Трамп. 

Глава государства ожидает в течение 30 дней от глав Пентагона и МВБ доклада, подготовленного совместно с Министерством юстиции, о ситуации на границе, а также плана дальнейших действий с рекомендациями, что еще можно предпринять для "защиты границы и обеспечения безопасности США". 

По словам Трампа, "ситуация на южной границе достигла критической точки". "Беззаконие, которое продолжает царить там, несовместимо с нормами жизни, безопасностью и суверенитетом нашего народа. У моей администрации не остается иного выхода, как действовать", - заявил президент. Численность национальных гвардейцев, которые прибудут на границу, не сообщается. 

При этом бойцы Нацгвардии, которых подключат к охране границы США с Мексикой, не будут вооружены. Об этом говорится в заявлении мексиканского Министерства иностранных дел.

От редакции: А как же стена-то Трампа? Он же крутой мэн, и выполняет все предвыборные обещания? Так почему же государственные силы, живая сила, ещё и без вооружения - брошена на границу, где давно должна была вырасти стена? Похоже, с этой стеной повторяется история Яценюка - который патриотично заявлял, что только стена спасёт ридну Украину от влияния империи - позировал на фото возле строящейся стены... И нет стены! И нет самого Яценюка - он как раз к Трампу под крылышко улизнул, в США. Его там как гастарбайтера не сильно мурыжат? Любопытно, что думают сами граждане США о таких несообразных предвыборной кампании "трампнаша" тратах из бюджета? И куда ушли 18 миллиардов долларов, что планировали на стену-то потратить?

Д.Ч. 

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