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Московский листок

Штаб по борьбе с украинским пиратством на Азове скоро атакует "Азов"?

Опубликовано 05.04.2018 в разделе комментариев 0

украина крымнаш сырьеваяимперия азов росрыболовство
Штаб по борьбе с украинским пиратством на Азове скоро атакует "Азов"?

Для обеспечения безопасности рыболовецких судов в Азовском море Росрыболовство создало оперативный штаб. Об этом сообщается на сайте федерального агентства. Данные меры были приняты после задержания украинскими пограничниками российского судна «Норд». 

Задача штаба — координация рыбаков, выходящих в море, с пограничными управлениями ФСБ по Ростовской области, Краснодарскому краю и Республике Крым. Рыбопромышленникам рекомендовано сообщать о выходе судов в Азовское море и их перемещении в акватории. 

Кроме того, в Азовском море на постоянном дежурстве будет находиться судно пограничного управления ФСБ, с которым рыбаки в случае ЧП смогут выйти на связь на определенной частоте. 

«Таким образом обеспечивается эффективный мониторинг местонахождения российских рыболовных судов, оперативная связь с судовладельцами и капитанами, и, соответственно, быстрое реагирование на тревожные сигналы», — говорится в сообщении Росрыболовства. 

Судно «Норд», принадлежащее Керченскому рыбколхозу имени 1 мая, украинские пограничники задержали в Азовском море 25 марта. На борту находились десять человек. Судно приписано к Крыму, который Украина считает временно оккупированной территорией. Судно доставили в порт Бердянска и арестовали.

- Всё, конечно, символично в этой истории, - хмурится редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - и колхоз имени Первого мая (а в новейшей истории у нас появилось и 2-е мая, Одесский холокост), и "Азов", который несомненно отреагирует на патрулирование Азовского моря, и ещё символично, что громкий крымнашизм оборачивается после переизбрания Путина (который успел подпиариться и на крымской теме, конечно) ничем: да, пока Первое мая, то есть международная солидарность трудящихся не победит национал-сепаратизм, выгодный буржуям, ничего хорошего в отношениях России и Украины ждать не стоит - ждать чудес спецназа ГРУ, в частности, в этот раз (правящий класс успешно пересадил своего "смотрящего" на очередные 6 лет вперёд, о народце трудовом, рыбацком можно забыть)...

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