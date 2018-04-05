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Московский листок

Гаражи, сараи и бани российских дачников обложат налогом по фото со спутников

Опубликовано 05.04.2018 в разделе комментариев 2

Гаражи, сараи и бани российских дачников обложат налогом по фото со спутников

Сумма налога на имущество российских дачников в текущем году будет начислена автоматически, без ведома собственников, после регистрации объектов в едином реестре недвижимости с помощью снимков со спутников или аэрофотосъемки, сообщает газета Известия со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

По данным издания, масштабная кампания по постановке на учет недвижимости стартует, как только растает снег. Комплексные кадастровые работы пройдут в Башкортостане, Коми, Мордовии, Якутии, Тыве, Забайкальском, Камчатском, Пермском, Хабаровском краях, Амурской, Вологодской и Псковской областях, а также в Севастополе. Программа рассчитана до 2020 года, ее цель — зарегистрировать все ранее неучтенные объекты недвижимости на территории страны.

В ФНС пояснили, что что любые капитальные сооружения — гаражи, бани и другие постройки — являются объектами налогообложения вне зависимости от типа земель (дачные и садовые НП, земли индивидуального жилищного строительства), если они получили соответствующий номер в ЕГРН. При этом, при регистрации дач местным властям теперь совершенно необязательно заходить непосредственно на их территорию. Администрации регионов смогут использовать спутниковые фотографии или данные с беспилотников. А налог придет автоматически.

В 2018 году на эти цели запланировано выделить 100 млн рублей из федерального бюджета и 69 млн рублей — из бюджетов субъектов федерации. Непосредственно выполнением кадастровых работ займутся региональные бюро технической инвентаризации. При добровольной регистрации дачных участков кадастровый инженер составляет межевой план и указывает в нем все объекты недвижимости. Только одно из хозяйственных строений (дача, сарай, хозблок, гараж, беседка) на участке может получить налоговую льготу при условии, если оно не превышает по площади 50 кв. м. Остальные подпадут под налог. Является ли гараж, баня, сарай объектом недвижимости или нет, определяется в ходе кадастровых работ, пояснили в Росреестре.

Эксперты полагают, что в ходе таких работ в реестр могут попасть незначительные хозяйственные постройки, которые нельзя считать недвижимостью.

"Права граждан не нарушаются. Разве баня и гараж — это не имущество? Маленькое, но имущество. И налоги на них надо платить", - считает адвокат по «дачной амнистии» Леонид Ольшанский. По его словам, при анализе фотосъемки некоторые некапитальные строения попадут в ЕГРН, но граждане всегда смогут это обжаловать.

По оценкам Счетной палаты, в России может насчитываться 100–150 млн не зарегистрированных в ЕГРН объектов. Среди них сараи, коровники, гаражи, бани и непосредственно дома.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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очень иньтересно....
kerg написал 05.04.2018 21:08
помнится Навальный с квадрокоптера много дворцов олигархов наснимал.... пойдут ли эти материалы в зачет?! обложат налогом? Сколько придется отстегнуть Шувалову за такой королевский дворец?
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Плати рузЬке!
Бео и БахтерЪ написал 05.04.2018 20:56
.... иссчо надо внести налог на небритость + двойная ставка на женские волосы
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