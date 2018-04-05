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Московский листок

Верховная рада переименовала ВДВ в ДШВ, "чтобы уйти от российской аббревиатуры"

Опубликовано 05.04.2018 в разделе комментариев 4

Верховная рада переименовала ВДВ в ДШВ, "чтобы уйти от российской аббревиатуры"

Верховная рада в четверг приняла закон, в соответствии с которым высокомобильные десантные войска Украины (ВДВ) переименовываются в десантно-штурмовые (ДШВ). Как передает телеканал "112 Украина", за соответствующий документ "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны" проголосовали 236 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к документу говорится, что такое решение принято для того, чтобы уйти от аналогичной российской аббревиатуры ВДВ.

Напомним, в конце 2017 года президент Украины Пётр Порошенко объявил о переносе празднования Дня десантника со 2 августа на 21 ноября и смене голубых беретов на тёмно-бордовые. Тогда украинский лидер объяснил такие изменения стремлением страны к членству в НАТО.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Отныне, если ВДВ надает люлей какому-то ДШВ, то деревянную медаль не заслужит даже
сижупиржувдиван написал 05.04.2018 22:32
Поэтому надо создать подразделение боевых гопников, которое не сочтет за падлО противостоять такой угрозе.
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дшв = ДеШеВки
хрен написал 05.04.2018 22:09
где-то так
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вот бы
узнать - написал 05.04.2018 21:55
а ВЫСОКОМОБИЛЬ-то во что переименовали?
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надеюсь дшв им. семена бандеры?
kerg написал 05.04.2018 21:18
или накрайнак шухевича? а то как-то непатриотичненько....
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