Верховная рада переименовала ВДВ в ДШВ, "чтобы уйти от российской аббревиатуры"

Верховная рада в четверг приняла закон, в соответствии с которым высокомобильные десантные войска Украины (ВДВ) переименовываются в десантно-штурмовые (ДШВ). Как передает телеканал "112 Украина", за соответствующий документ "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны" проголосовали 236 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к документу говорится, что такое решение принято для того, чтобы уйти от аналогичной российской аббревиатуры ВДВ.

Напомним, в конце 2017 года президент Украины Пётр Порошенко объявил о переносе празднования Дня десантника со 2 августа на 21 ноября и смене голубых беретов на тёмно-бордовые. Тогда украинский лидер объяснил такие изменения стремлением страны к членству в НАТО.