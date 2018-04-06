Как гражданину попасть на "открытое" заседание местного совета, а не под суд?

Суд подмосковного Ступино огласил приговор Константину Фокину, местному активисту, который на протяжении полутора лет, ежемесячно пытается попасть на открытые заседания Совета муниципальных депутатов, однако его, как и остальных жителей, туда не пускают.

Изначально, Фокин хотел рассказать народным избранникам о проблемах ступинских детских площадок и разбитых дорог. Дескать, местные чиновники работают из рук вон плохо, и самое время вмешаться депутатам. Однако народные избранники, шокированные наглостью жителя, осмелившегося вторгнуться в их святая святых, потребовали от жителя выйти вон, а, когда он не сделал этого, завершили заседание, не обсудив ни одного вопроса.

Обескураженный Константин Фокин стал раз за разом приходить на Совет депутатов, однако дальше порога его уже не пускал местный ЧОП. В ответ активист стал пикетировать администрацию в часы депутатского собрания. А попутно, обратился в суд и выиграл его, получив на руки Решение суда, с формулировкой, что он имеет полное право присутствовать на заседаниях и наблюдать работу народных избранников.

И, вот тут, что называется – взыграло!

15 июня 2017 года трое охранников Севастьянов, Титаренко и Дмитрак попытались насильно вытолкать Константина Фокина из здания администрации. Охранники вырывали у Фокина телефон, не позволяя снимать происходящее, крутили ему руки и несколько раз повалили на пол.

А спустя более полгода Владимир Дмитрак, в соответствии со ст. 115 ч.1 УК РФ обвинил Фокина в нанесении легких телесных повреждений, которые выразились в разбитой губе, которую, житель якобы разбил Дмитраку, вырываясь из рук других охранников. И потребовав взыскать 40 тысяч рублей, и еще 100 тысяч морального ущерба за понесенные им страдания.

Суд признал Константина Фокина виновным, осудив по уголовной статье, однако, заменив 140 тысяч на 30 тысяч, которые, местные активисты метко прозвали 30 серебренниками, полученными Дмитраком за то, что он подал в суд на активиста.

Что же касается самого Константина Фокина, то он подает апелляцию, и вне зависимости от решения суда, снова попытается попасть на ближайшее заседание Совета депутатов городского округа Ступино.