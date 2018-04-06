Закончено ли "дело Дмитриева"?

5 апреля городской суд Петрозаводска оправдал главу карельского «Мемориала», «исследователя сталинских репрессий» Юрия Дмитриева по обвинению в развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Дело вышло действительно громким, достаточно сказать, что даже некие европейские историки и деятели культуры обратились с заявлением к прокурору Карелия К.Габриеляну, в котором требовали не только освободить Дмитриева из следственного изолятора, но и обещали "инициировать кампанию для включения лиц, причастных к его уголовному преследованию, в Акт Магнитского". А уж сколько было выступлений отечественной либеральной интеллигенции! Сами представляете накал страстей.

Так или иначе, суд признал, что регулярное, на протяжении нескольких лет, фотографирование 60-летним Дмитриевым своей приемной дочери младшего школьного возраста в голом виде не является преступлением и не выходит за рамки «нормальной родительской заботы о развитии и здоровье своего ребенка». Это он так ее физическое развитие контролировал.

В-общем, все хорошо, более того, вся история свидетельствует о том, что в нынешней России существует независимая от «кровавой гебни» судебная система. Не, ну а как иначе итог-то судебного процесса трактовать?

Я вот тоже думаю, что оправдание Дмитриева – это хорошо. Наши либералы-антисталинисты подняли такой шум вокруг этого дела, так героизировали его личность, что «за кадром» остался вопрос – а что же такого сделал Дмитриев, что некие темные силы решили его загнобить? Только из-за того, что он раскопал место расстрелов в Сандармохе? Но какой смысл?

Ведь фактически Дмитриев, и такие как он, являются создателями одного из ключевых моментов официальной идеологии нынешней власти, которую на самом деле мало волнует трагедия 37-го года и все ее нюансы. Оно в ответ на любые требования социальной справедливости, пересмотра итогов приватизации и прочего может заявлять: «Вы что, нового 37 года хотите? Не хотите, так терпите!» Очень эффективно.

И когда усилиями реформаторов народ вымирал так, что кладбища с могилами мужиков работоспособного возраста стали похожи на огромный либеральный Сандармох, большая часть народа терпела. И сейчас терпит. Когда построенный зэками Норильский никель (мой дед, пострадавший в 30-е, там был) отдали за копейки в частные руки, а доходы от него пошли не на повышение пенсий, в том числе детям репрессированных, а на проституток в Куршавеле - тоже стерпели.

То есть заслуги Дмитриева перед нынешней путинской «стабильностью» несомненны.

Но теперь, когда уголовное дело закончилось, шумиха сейчас спадет, может быть уже возможно разобраться в деятельности «историка» Дмитриева? Слово «историка» я сознательно поставил в кавычки. Ведь у господина Дмитриева нет высшего исторического образования. Не успел он его получить в советское время, возможно потому, что отсидел в тюрьме за обычное уголовное преступление. Это просто факты, как бы к ним не относится.

Итак, первое – по Сандармоху. Известные карельские историки свидетельствуют о том, что данные Дмитриева по численности расстрелянных в этом месте сильно преувеличены. Более того, есть версия, что часть погибших там – это, возможно, советские красноармейцы, погибшие в финском плену - http://izvestia.ru/news/621133 Однако сильно обсуждать это никто не хочет.

Второй, очень непростой вопрос: а все ли вроде бы расстрелянные в Сандармохе люди являются невинными жертвами? Например, в Сандармохе есть памятник «Убиенным сыновья Украины». Я посмотрел список расстрелянных там украинцев - до трети списка - это офицеры бывшей петлюровской армии. Напомню, что французский суд присяжных оправдал убийцу Петлюры, а недавнее открытие на Украине памятника этому деятелю вызвало мощные протесты еврейских организаций. Ибо петлюровцы в 1919 году организовали геноцид еврейского населения на Украине. Формально они – военные преступники, но в Сандармохе они почему-то – невинные жертвы. Опять же, «исследователи сталинских репрессий» данную тему обсуждать не хотят.

Третий вопрос – это о качестве работы карельского «Мемориала» по спискам репрессированных. Этим Дмитриев тоже занимался и занимается. Ознакомился как-то с олонецким списком. В него были внесены как репрессированные в Олонецком районе уроженцы других мест, так и наоборот – местные уроженцы, давно уехавшие из него и арестованные совершенно в других местах. Согласитесь, при подобном методе, если собрать все списки по стране, число репрессированных на бумаге увеличивается очень существенно.

Далее, даже при беглом знакомстве со пронумерованным списком бросалось в глаза, что часто одни и те же люди указывали в нем два раза, а один человек оказался в списке аж 4 раза! Небрежность? И наконец, в нем почему-то оказались несчастные крестьяне, которым в 1919 году революционный трибунал вынес общественное порицание за какие-то их дела. Я и не знал о такой беспредельной жестокости кровавой большевистской власти! Так или иначе, легким движением руки количество репрессированных было раздуто в 2-3 раза.

Да что там говорить – в "Поминальных списках Карелии, 1937–1938: Уничтоженная Карелия.", который есть и интернете, значится «Василий Тимофеевич Лазарев, 1910 г. р. в д. Уссуна Петровского района». Это муж моей тети, которого я помню живым! Его действительно арестовали в 1938 году, только быстро выпустили. Участник войны, кавалер ордена Славы. После войны был депутатом Верховного Совета Карело-Финской ССР.

Вот вам качество этой «исследовательской работы»! Да, в процентном отношении ко всему населению Карелия, возможно, самый пострадавший во время «ежовщины» регион СССР. У нас это действительно больная тема. И именно поэтому закономерен вопрос: не являются ли такие манипуляции, причем поддерживаемые на западные гранты, циничным отношением к памяти действительно невинных людей, пострадавших в 37 году? Когда на основе печальных событии конструируют выгодный некоторым влиятельным силам идеологический миф.



Ну что же, вот теперь, когда Юрий Дмитриев оправдан российским судом, можно спокойно обсудить все эти вопросы. И разобраться со списком людей из руководства НКВД в 1937 году и данные об их дальнейшей судьбе, раз защитники Дмитриева заявляли, что дескать ему мстят «потомки палачей». И с реальной численностью репрессированных. И с причинами тех событий.

Нам не нужны мифы, с помощью которых людей обманули и ограбили в начале 90-х. Нам нужна правда.