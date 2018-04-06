Как избежать репрессий?

Друзья мои! Когнитарии-коги и мои мыслящие друзья!

После кемеровской трагедии и поднятой ею волны массового возмущения в Рунете (в котором были и откровенные утки, и просто истерия) власть неизбежно начнет репрессии против самых популярных «соцсетевиков» и блоггеров. В рамках борьбы с распространением паники.

Более того, неизбежно появятся добровольные доносчики и даже целые их группы, которые начнут писать заявления в «органы», подводя людей под статью (282-ю и пр.).

Под раздачу могут попасть очень многие. Как этого избежать? Поделюсь своими мыслями.

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Современное общество все более превращается в толпу умственно неполноценных. Везде. И в РФ, и на Западе. В стадо немыслящих, лишенных логического мышления, элементарных знаний и т.д. С «клиповым сознанием». Стадо думать не умеет и не любит. Это касается как «верных подкремлевцев», так и «протестных».

Глупым нужна не информация (над нею нужно размышлять, в тексты надо вникать), а картинки, образы, штампованные короткие лозунги. Смотрю по самым популярным посланиям в Рунете и соцсетях. Больше всего перепостов и «лайков» занимают картинки-карикатуры. Типа – «Капитализм – дерьмо!» (с буржуем с цилиндре, положившем ноги на Земшар) или «Имярек – вор!». Самого Имярека с его боярами тоже рисуют. Или вот (случай Мальцева), бешеную популярность получают призывы посадить Имярека на кол. Или вот гневные речения о том, что детей в Кемерово принесли в жертву.

Информации в этих выплесках бессильной злобы – ноль. Зато популярно зело. Ибо слабоумные сами выводы сделать не могут. Им надо прямо написать: «Имярек – гад и вор».

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Итак, именно эти картинки и призывы обеспечивают популярность их авторам. Но в этом – и их уязвимость для репрессий. Именно эти картинки и короткие злые речевки и станут материалами для доносчиков, для писем и «скриншотов» в «органы». Как вы понимаете, никакой народ за брошенных в тюрьмы на улицы не выйдет. (Навальный – случай особый, его никто не посадит).

Предложение Максима Калашникова таково: работайте информацией. Пишите так, чтобы вывод делал читатель или зритель. Я жил при Брежневе и эти правила отлично знаю. В отличие от нынешней молодежи. Не нужно ориентироваться на мнение Интернет-идиотов и их «лайки». Помните, что те, кто требует «р-р-революционных фраз» и ставят «лайу-дизлайк», сами ничем не рискуют. Зато рискуете вы. Пишите так, чтобы сама информация приводила читающего (или смотрящего) к объективным выводам. А тот, кто не умеет их делать – всего лишь глупые, малоценные отбросы. Если они понимают только картинки, пиктограммы и заявления-выплески для слабоумных, это – не наша, а их проблема. Глупо попасть за решетку в преддверии крутых поворотов в истории РФ.

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Массой выметаю из своего блога и других полоумных. Сторонников дебильной точки зрения о том, что если природную ренту (доходы от сырья) поделить на всех, то, мол, заживем богато. Не трудясь. Пускай какие-то иностранцы корячатся, превращая сырье в готовые изделия.

Отвечаю такому совокупному Сырьевому Емеле: ты и при нашей власти никакой доли в ренте не получишь. Хватит сырьевого сознания! Ренту, отнятую у олигархии и крысиной «илитки» – только в развитие русской промышленности и инфраструктуры. Народ должен работать и превращать сырье в совершенные изделия/товары. А не жить, лежа на печи, за счет сырьевых доходов. Превращаясь в вырожденца: слабого, тупого, порочного и не рожающего детей.

Запомните: на сырье русским никак не прожить. Хватит сказок о невероятном богатстве РФ! Сырье крайне дорого в добыче, месторождения находятся в самых суровых по природным условиям регионах. Это касается нефти и газа. И алмазов, кстати. Ибо цены на алмазы держатся высокими искусственно. Алмазов в мире очень много.

Нефти в РФ на душу населения в год добывается мало:

1. Норвегия — 40 тонн

2. Кувейт — 37 тонн

3. Саудовская Аравия — 16 тонн

4. Азербайджан — 6 тонн

5. Казахстан — 5 тонн

6. РФ — 3,6 тонны

Даже если учесть еще и добычу газа, то в эквиваленте получится никак не более пяти тонн.

Ей. Митрофанушки, вы с чего жить богато собираетесь?

Нечего потакать вкусам тупой черни. Япония – при близком к нашей численности населения – живет за счет своего труда, промышленности, науки и техники. И мы так же должны жить.

Гоните этих «сырьевых делителей» прочь, как проповедников национального вырождения и угасания.